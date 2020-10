Shinji Mikami apunta que Resident Evil: Code Veronica merecía ser una entrega numerada

A todos los fanáticos de Resident Evil: Code Veronica le alegrará saber esto, y es que Shinji Mikami, el creador de la saga Resident Evil, señaló que el juego merecía más ser una entrega numerada que Resident Evil 3: Nemesis.

Mikami, que además es fundador y director ejecutivo de Tango Gameworks, señaló en el documental de Archipel centrado en él, que RE 3: Nemesis, se comenzó a trabajar como un spin-off, pero desde Capcom solicitaron volverlo una entrega de la saga principal. “La compañía, sin embargo, nos pidió hacerlo un título numerado. Así que tuvimos que cambiarlo para que satisficiera a los jugadores, y eso fue difícil”, explicó.

Según agrega, “Al final, es un título numerado en la serie Resident Evil pero la calidad es un poco más baja”, enfatizando que “en su lugar, Resident Evil Code: Veronica, que no es un título numerado, es un juego que se merecía más ser uno numerado".

Según explicó Mikami, Code Veronica no terminó siendo un juego numerado "por razones políticas entre Capcom y la compañía que produjo la consola”. Cabe recordar que el juego fue lanzado para Dreamcast, donde fue un título exclusivo por poco más de un año, antes de ser lanzado para PS2 y Nintendo GameCube.

Tras su salida de Capcom, Mikami desarrolló en The Evil Within y The Evil Within 2, y actualmente está trabajando en el desarrollo de Ghostwire: Tokyo.