Starfield tiene menos jugadores simultáneos que Skyrim en Steam

Han pasado unos meses desde el lanzamiento de Starfield y aunque el juego tuvo un fuerte lanzamiento, al parecer no tendrá la más longevas de las vidas, y es que actualmente el título cuenta con menos jugadores simultáneos que The Elder Scrolls V: Skyrim, juego que se lanzó en 2011.

La comparación entre ambos juegos de Bethesda llega desde SteamDB, donde donde se puede observar que Skyrim cuenta con 13.871 jugadores simultáneos, mientras que Starfield tiene 11.415. En cuanto al peak de las últimas 24 horas, Starfield resulta superior, con 22.746 jugadores, frente a los 22.266 que alcanzó Starfield.

Según muestra los gráficos de la página, Starfield tuvo una caída tremenda de jugadores desde su lanzamiento, cuando alcanzó un peak de 330 mil jugadores en la plataforma de Valve.

Cabe recordar que Starfield se encuentra disponible a través de Xbox Game Pass, y según anunció Xbox, este alcanzó los 10 millones en sus primeras semanas.