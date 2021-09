Stephen Amell cree que revivir Arrow como una serie limitada sería “increíble”

Mientras ya hay personas que esperan ver a una nueva versión de Oliver Queen en la película de Black Canary para HBO Max, Stephen Amell aseguró que su interpretación del personaje aún no estaría completamente en el pasado.

Si bien Arrow finalizó debido al propio interés del actor por incursionar en otros proyectos, ahora Amell comentó que estaría dispuesto a volver a interpretar a Oliver Queen en una serie limitada para un streaming como Netflix o HBO Max e incluso en otra producción para el propio The CW.

Recientemente Amell participó en el podcast “Inside of You” de Michael Rosenbaum y en esa instancia fue consultado directamente respecto a si estaría dispuesto o lo han contactado para participar en otra producción de superhéroes.

“Si me hubieran contactado, no lo diría, pero no lo han hecho”, dijo Amell. “Estaba pensando en esta pregunta mientras conducía hasta aquí y si alguna vez surgiera la oportunidad de hacer de seis a ocho episodios de Arrow como una serie limitada en Netflix o HBO Max, o algo así, o en The CW, según sea el caso, creo que sería increíble”.

Después de que Rosenbaum le preguntara si un hipotético regreso de Arrow dependería de la longitud del proyecto, Amell aseguró que ese no sería el caso.

“En realidad no le pondría un limite (a la duración). Creo que la idea de regresar e interpretar a Oliver Queen en cualquier punto de mi vida es una idea muy divertida”, concluyó el actor antes de recordar que varias décadas después de su debut como el Caballero Oscuro, Michael Keaton volverá a interpretar a Batman en la película de The Flash.

Arrow terminó en 2020 y su última temporada implicó la muerte de Oliver Queen, por lo que un eventual regreso de la serie claramente tendría que lidiar con ese tema. Pero claro, eso no es muy complicado para las producciones de superhéroes y quizás a estas alturas el principal obstáculo para un eventual regreso de Arrow podría estar vinculado al interés en nuevas historias de esa versión de Green Arrow.