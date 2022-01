The Equalizer 3 sería el próximo proyecto de Denzel Washington

Ya han pasado varios años desde que The Equalizer 2 llegó a los cines, pero aunque hasta la fecha no existen anuncios oficiales al respecto, Denzel Washington aseguró que The Equalizer 3 está cada día más cerca de convertirse en una realidad.

En el marco de la promoción de The Tragedy of Macbeth, Washington fue consultado sobre sus próximos proyectos y no solo reveló que ya hay un guión para The Equalizer 3, sino que indicó que podría filmar esa película en el corto plazo.

“Han escrito la tercera Equalizer, así que estoy programado para hacerla. Así que tengo que ponerme en forma y comenzar a golpear a la gente nuevamente”, dijo Washington a Collider. “Puedo golpear a la gente nuevamente. The tragedy of Macbeth y luego ir y golpear a algunas personas... No puede ser mejor que eso, ¿verdad?”

Pese a que el actor no indicó nada al respecto, Collider reporta que The Equalizer 3 podría contar con Antoine Fuqua como director siguiendo el trabajo el cineasta ya realizó en The Equalizer (2014) y The Equalizer 2 (2018). Pero aquello todavía estaría en una etapa de negociaciones y aún no hay un anuncio oficial sobre la próxima entrega de esta saga.