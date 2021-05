The Last of Us 2 recibe un modo rendimiento en PlayStation 5

Durante la jornada de este martes desde Naughty Dog publicaron el parche 1.08 para The Last of Us: Parte 2, el cual entre las diferentes cosas, suma un modo rendimiento para PS5.

Con esto el juego en la nueva consola de Sony permitirá escoger entre 30fps y 60 fps, esto cabe mencionar es una mejora para la versión que funciona a través de la retrocompatibilidad.

Según indican desde Naughty Dog, “este parche es solo el primer paso de lo que Naughty Dog está preparando para PlayStation 5″, agregando que “próximamente se comunicarán más novedades”.

Cabe recordar que The Last of Us 2 fue lanzado en junio del 2020 para PS4, y actualmente se puede jugar en PS5 a través de la retrocompatibilidad.