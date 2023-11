The Last of Us comenzaría sus trabajos a comienzos de 2024

Aunque por ahora no hay nada oficial, desde Production List ya pusieron fecha para el inicio de los trabajos de la segunda temporada de The Last of Us.

Según anticipan, y luego de que concluyese la huelga de actores en Hollywood, la nueva tanda de episodios comenzará a ser concretada a partir del 7 de enero de 2024. Es decir, probablemente volveremos a ver escenarios marcado por la nieve invernal del hemisferio norte.

En esa línea, por ahora está claro que tal como sucedió con la primera temporada, la segunda entrega será filmada en Canadá bajo el amparo de Craig Mazin y Neil Druckmann como productores y escritores de la serie.

En tanto, Pedro Pascal y Bella Ramsey regresarán en los roles protagónicos de Joel y Ellie, aunque aún resta revelar el nombre clave que se sumará en el rol de Abby. Todo esto tomando en cuenta los sucesos que marcaron al segundo videojuego que inspirará a la nueva temporada.

La segunda temporada estará dividida en dos partes y probablemente llegará a HBO en 2025.