The Matrix Resurrections presentará su primer tráiler este jueves

El primer tráiler de The Matrix Resurrections ya fijó una fecha para su lanzamiento. Siguiendo a la presentación del primer material de la película durante la edición más reciente de la CinemaCon, durante este martes Warner Bros confirmó que presentará el primer tráiler de la cuarta película de The Matrix este jueves 9 de septiembre a las 6AM PT (10 de la mañana hora de Chile).

El anuncio de Warner Bros llegó después de que comenzaran a surgir varios tweets y reportes al respecto en base anuncios de la película. Así, aunque el teaser revelado por el estudio no muestra escenas de la cinta dirigida por Lana Wachowski, durante sus 15 segundos este video sostiene que la decisión está en nuestras manos y, además de mostrar las famosas píldoras, invita a los usuarios a visitar el sitio web “What is the matrix”.

El sitio web “What is the matrix” ya se encuentra habilitado y pero por ahora solo muestra al famoso código de esta franquicia, por lo que por el momento solo queda prepararse para el tráiler con el teaser que pueden ver a continuación:

Warner Bros todavía no revela muchos detalles respecto a The Matrix Resurrections, sin embargo, durante el panel de la película en la CinemaCon 2021 no solo se confirmó su título sino que se anticiparon varios detalles de su historia como que Neo estaría atrapado en nueva realidad.

[Actualización] Ahora, al ingresar a al sitio web de Matrix, específicamente a esta dirección, pueden ver y escoger una píldora pueden ver parte del adelanto de The Matrix Resurrections.