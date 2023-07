TMNT: Mutant Mayhem continuará con una secuela y una serie animada

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem y ahora se ha conocido que la aventura de las tortugas fanáticas de la pizza continuará, ya que el filme tendrá una secuela y una serie animada a modo de continuación.

Brian Robbins, jefe de Paramount y Nickelodeon, dio a conocer a través de un comunicado que “En los casi 40 años desde que Teenage Mutant Ninja Turtles se lanzó, ha entretenido a generaciones de fanáticos y solo continúa creciendo”.

”Estamos entusiasmados de hacer crecer el legado de TMNT en asociación con Seth Rogen y Evan Goldberg en Point Grey, y Jeff Rowe, quienes están innovando en la franquicia con su estilo singular de humor y narración elevada para audiencias de todas partes, en prácticamente todas las plataformas”, agregan en el comunicado publicado por Variety.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, Rowe, que dirige la película continuará como director para la secuela. Mientras que Point Gray producirá la serie animada Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles, la primera serie de las tortugas desde Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles.

A diferencia de Mutant Mayhem, según se anunció la serie contará con animación 2D.

La sinopsis de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem apunta...

Después de años de estar protegidos del mundo humano, estos hermanos se propusieron ganarse los corazones de los neoyorquinos y ser aceptados como adolescentes normales realizando actos heroicos. Su nueva amiga April O’Neil les ayudará a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto intentarán desequilibrarlos destando un ejército de mutantes sobre ellos.