Todos los juegos que funcionan en Xbox One funcionarán en la Xbox Series S y X desde el primer día

¿Qué juegos funcionarán en la Xbox Series S y la Xbox Series X gracias a la retrocompatibilidad? Esa es una pregunta que muchos jugadores se han hecho desde el anuncio de las nuevas consolas y sobre la que Microsoft acaba de poner un poco más de claridad.

De acuerdo a Jason Ronald, el Director de gestión de programas de Xbox, todos los juegos de las consolas anteriores que eran compatibles con Xbox One servirán para la Xbox Series S y la Xbox Series X desde el primer día y solo los títulos para Kinect serían la excepción.

Es decir, si un juego de Xbox 360 funcionaba en Xbox One debería servir para la Xbox Series X. Sin embargo, si un título de Xbox no servía para la Xbox One tampoco lo hará para la Xbox Series X

“Después de más de 500.000 horas de pruebas, nos complace compartir que todos los juegos de Xbox, Xbox 360 y Xbox One que se pueden jugar en Xbox One hoy, excepto los que requieren Kinect, estarán disponibles y se verán y jugarán mejor en la serie Xbox. X | S en el lanzamiento”, escribió Ronald.

Por supuesto, esta revelación no es una completa sorpresa para los fanáticos de Xbox y es que previamente el jefe de Xbox, Phil Spencer, había señalado que la compañía pretendía que “todos los juegos de Xbox One que no requieren que Kinect se jueguen en Xbox Series X en el lanzamiento de la consola".

Pero claro, este tipo de confirmaciones siempre son bienvenidas y además, si quieren asegurarse sobre lo que pasará con un título específico, Microsoft también lanzó una página para que puedan revisar casos a caso y no se lleven ninguna sorpresa cuando tengan a su nueva consola.