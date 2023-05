Tom Hiddleston y Mark Hamill protagonizarán una adaptación de The Life Of Chuck de Stephen King

Otra adaptación de la obra de Stephen King está comenzando a tomar forma. Esta semana Deadline reveló que Tom Hiddleston (Loki en las películas de Marvel Studios) y Mark Hamill (Luke Skywalker en la saga Star Wars) protagonizarán una adaptación de The Life Of Chuck.

Esta producción será dirigida por Mike Flanagan (Doctor Sleep, The Haunting Of Hill House) en base a un guión propio que obviamente estará inspirado en el relato incluído en la antología If It Bleeds.

Si no están familiarizados con The Life Of Chuck ese relato cuenta la historia de un hombre llamado Charles Krantz (apodado Chuck) y después de arrancar con su muerte debido a un tumor cerebral a los 39 años, la trama se remonta a su infancia en una presunta casa embrujada.

The Life Of Chuck aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que encuentre un estudio para su propuesta en el mercado de Cannes.