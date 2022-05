Ubisoft+ llega a PlayStation y anuncian versión especial para los usuarios de PlayStation Plus

Durante la jornada de este lunes desde Ubisoft anunciaron que su servicio Ubisoft+ llegará a PlayStation en el futuro, con lo cual más de 100 juegos de la desarrolladora estarán disponibles para los usuarios de la consola.

Este servicio actualmente está disponible en PC, Stadia y Amazon Luna, y ofrece acceso a un catálogo de juego, entre clásicos y de lanzamiento.

Junto con esto, desde la compañía dieron a conocer que a partir del próximo 24 de mayo (en Asia) lanzarán una nueva suscripción de Ubisoft+ para los usuarios de PlayStation Plus, la cual tendrá por nombre Ubisoft+ Classics.

“Ubisoft+ Classics para PlayStation es una selección curada de juegos populares, incluidos los éxitos de ventas Assassin’s Creed Valhalla, The Division y For Honor, así como los amados juegos clásicos como Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs, Werewolves Within, y más”.

Según dieron a conocer, este servicio se lanzará con 27 títulos, los cuales llegarán a 50 para fines del 22, siendo la lista de juegos la siguiente:

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Ubisoft+ Classics, llegará a América del Sur el 13 de junio.