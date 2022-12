Un productor adelanto que parte de la historia de Avatar 5 llevará a Neytiri a la Tierra

En la víspera del estreno de Avatar: The Way of Water el futuro de la saga sobre Pandora no está garantizado y es que aunque desde el debut de la primera película de esta franquicia se ha planteado que el objetivo es realizar al menos cinco cintas, el propio James Cameron ha admitido que aquello dependerá del desempeño de la esperada secuela de Avatar.

En ese sentido, mientras Avatar 3 ya estaría completamente filmada y parte de Avatar 4 también se habría rodado, el productor Jon Landau tanteó algo que recién podríamos ver en Avatar 5: el estado de la Tierra en el mundo de la franquicia.

Durante una entrevista publicada por el portal i09 el productor de Avatar fue consultado sobre si alguna de las posibles secuelas de The Way of Water abordará la historia de quienes regresaron de Pandora a la Tierra. Landau no confirmó ni descartó aquella trama, pero anticipó que en Avatar 5 se mostrará a la Tierra de la mano de un argumento con Neytiri, el personaje de Zoe Saldana.

“Bueno, es gracioso”, dijo Landau. “No iba a hablar de eso, pero ahora escuché que Jim habló un poco sobre eso. En la película cinco hay una sección de la historia donde vamos a la Tierra. Y vamos a eso para abrir los ojos de la gente, abrir los ojos de Neytiri, a lo que existe en la Tierra”.

“La Tierra no solo está representada por la RDA (la malvada organización cuya sigla en español se traduce a Administración de Desarrollo de Recursos). Al igual que estás definido por las decisiones que tomas en la vida, no todos los humanos son malos. No todos los Na’vi son buenos. Y ese es el caso aquí en la Tierra. Y queremos exponer a Neytiri a eso”, añadió.

¿Pero qué pasa si aquella promesa y la propuesta de Avatar: The Way of Water no consiguen cautivar a la audiencia ni alcanzar las importantes cifras de recaudación para que su desarrollo sea un buen negocio para 20th Century? Según Landau, la historia no quedará inconclusa ya que la idea de cada película de Avatar pueda valerse por sí misma. “Queremos que la gente salga de esta película con una resolución emocional que llame al anhelo de volver a esos personajes y al mundo”, indicó el productor.

Avatar: The Way of Water se estrenará este 15 de diciembre y Avatar 5 debería llegar algunos años después aunque su nombre no sería Avatar: The Quest for Eywa como se filtró alguna vez.