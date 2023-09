Un reinicio de The Office estaría en desarrollo

Las cajas de papel de Dunder Mifflin podrían volver a reabrirse. Según un reporte de Puck News, el co-creador de The Office, Greg Daniels, tendría en mente concretar un reinicio de la popular comedia.

El proyecto vería la luz una vez que se ratifique el fin de la huelga de guionistas, la cual está cerca tras un primer acuerdo alcanzado durante el fin de semana.

Por ahora no existen más detalles y en NBCUniversal, los dueños de los derechos, no se han referido a este proyecto. Sin embargo, estas no es la primera vez que surge un reporte de este tipo.

Hace un par de años se reveló que una continuación de la serie original, que traerá de regreso a viejos personajes para reunirlos con nuevos rostros, estaba en desarrollo. Pero en aquél momento se planteó que Steve Carell no estaba involucrado y la idea finalmente no logró materializarse.

The Office, adaptación de la serie británica del mismo nombre, tuvo 9 temporadas y solo ha reforzado su popularidad en los tiempos del streaming. De hecho, NCUniversal pagó 500 millones de dólares para remover a la serie de Netflix.