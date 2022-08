Un teaser anuncia que la nueva versión de Hellraiser llegará en octubre

Octubre es el mes de Halloween por lo que en un movimiento que simplemente parece natural para una apuesta de este tipo, Hulu confirmó que su nueva película de Hellraiser debutará durante el décimo mes de este año.

De la mano de un intrigante teaser que tantea la apariencia de Jamie Clayton (Sense8) como Pinhead, el streaming informó que esta nueva versión de Hellraiser se estrenará el 7 de octubre de 2022 en Estados Unidos.

Esa nueva película de Hellraiser es descrita como una reinvención de la clásica cinta de 1987 de Clive Barker y será dirigida por David Bruckner (The Night House) para contar con una historia en que “una joven que lucha contra la adicción toma posesión de una antigua caja de rompecabezas, sin saber que su propósito es convocar a los cenobitas, un grupo de sádicos seres sobrenaturales de otra dimensión”, según la sinopsis.

Además de Clayton el elenco de esta nueva Hellraiser contará con Odessa A’zion (Grand Army), Adam Faison (Everything’s Gonna Be Okay), Drew Starkey (Outer Banks), Brandon Flynn (Ratched), Aoife Hinds (The Long Call) y Jason Liles (Stereoscope), entre otros. Esta cinta contará con categoría R por su “fuerte violencia y gore de horror sangriento, lenguaje, algo de contenido sexual y breve desnudez gráfica”.

Finalmente también se espera que esta nueva versión Hellraiser llegue a Latinoamérica mediante el streaming Star+ ya que Hulu no está disponible en esta zona del mundo.