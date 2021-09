Un tráiler presenta al musical de Volver al Futuro

Volver al Futuro es una de esas películas que aparentemente nadie quiere que tengan un reinicio, remake y secuela. Pero aunque afortunadamente nuevas versiones de la historia del Doc Brown y Marty McFly aún estarían fuera de la mesa, en Reino Unido los fanáticos de Volver al Futuro podrán conocer una nueva interpretación de la película original de la mano de un musical.

Esta presentación llamada Back to the Future: The Musical ya comenzó sus funciones en Adelphi Theatre de Londres y aunque de este lado del mundo no podremos verla, su propuesta se muestra de la mano de un nuevo tráiler.

El mencionado adelanto no solo destaca las reseñas positivas que hasta ahora ha recibido Back to the Future: The Musical, sino que también presenta la interpretación del musical de algunos de los momentos más famosos de la cinta de 1985.

Así, pueden ver desde la representación de la clásica escena del reloj, hasta cómo se verá el DeLorean sobre el escenario. Todo de la mano de algunas de las canciones que darán forma a este musical.

El musical de Volver al Futuro fue dirigido por John Rando y tendrá funciones hasta julio de 2022.