Usuario de Reddit descubrió que los cadáveres se descomponen en Red Dead Redemption 2

El usuario de Reddit llamado AllanRosckof descubrió recientemente que los cadáveres en Red Dead Redemption 2 sí se descomponen. Este descubrimiento se da casi cuatro años del lanzamiento del videojuego.

El jugador estaba merodeando por las llanuras del videojuego cuando fue a ver a un NPC que había matado, descubriendo que había comenzado a pudrirse. Gracias a su publicación, los fanáticos saben ahora que cuando se mata a un personaje o animal en Red Dead Redemption 2, existen cuatro fases de descomposición sumamente explícitos.

Todo el proceso toma varios días en el juego, convirtiendo al cadáver en un esqueleto.

Obviamente este tipo de detalles hace único a Red Dead Redemption 2, y hace sentir de que el videojuego está vivo. Otro ejemplo curioso pasa cuando se mata a un NPC en la ciudad y aparece otro en camilla para recogerlo, pero si realiza el mismo acto en un bosque el cadáver pasa a descomponerse.

Los enormes detalles del juego dieron sus frutos porque el editor Take Two confirmó en una conferencia de ganancias que vendrán más juegos de Red Dead Redemption. Sin embargo, no parece que sea en un futuro cercano, ya que recordemos que la brecha de lanzamiento entre los dos juegos fue de ocho años.