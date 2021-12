Vincent D’Onofrio siente que su interpretación de Kingpin para el MCU “es una continuación” de la versión de Fisk que plasmó en Daredevil

Aunque los pormenores de la incorporación del Wilson Fisk de Vincent D’Onofrio al universo cohesionado de Marvel Studios todavía contienen elementos en el terreno de los spoilers, a estas alturas no es para nada un gran misterio que el actor repitió su papel de la serie de Daredevil en el contexto de Hawkeye.

Después de todo, aparte de una publicación del propio de D’Onofrio en Twitter, las redes sociales oficiales de la serie de Hawkeye no dudaron en utilizar al actor y el personaje para promocionar al último capítulo del programa más reciente del MCU.

Pero como Fisk solo apareció en un par de episodios de Hawkeye aún hay varias dudas sobre el debut del personaje en el MCU y mientras es probable que algunas interrogantes sobre su destino recién se resuelvan en las próximas apuestas de la franquicia de Marvel Studios, recientemente D’Onofrio abordó una de las preguntas más importantes al respecto: ¿Es su versión de Kingpin en Hawkeye la misma que interpretó en Daredevil?

En una entrevista con el portal Collider, D’Onofrio fue consultado directamente sobre si consideró al personaje como una versión distinta para Hawkeye o lo interpretó como una continuación del Wilson Fisk que ya había plasmado anteriormente.

“Creo que definitivamente es una continuación, es como si no hubiera una diferencia para mí”, respondió el actor. “Está la fuerza física que es diferente. El hecho de que pueda soportar más abusos violentos, abusos físicos es diferente, pero está muy claro con los guionistas, los productores y los directores que sigo con el mismo hombre que estaba en la serie hace unos años, en Daredevil. Su vida emocional la opera a través del dolor de su infancia. Así es como opera y todavía lo hace. Y no importa si se está divirtiendo o si está pasando por un momento difícil en la vida, sea lo que sea lo que esté sucediendo en cualquier escena, siempre viene a través de eventos que sucedieron cuando él era un niño. Y ese es el mismo personaje para mí”.

Así, aunque desde Marvel Studios todavía no confirman ni descartan que esta sea la misma representación de Fisk, D’Onofrio tiene una historia clara en su cabeza.

“Definitivamente sabía que (Hawkeye) era después del Blip y que él tenía menos poder que antes y quería recuperar su ciudad en Hawkeye. Y esa es la forma en que lo abordé”, añadió. “Eso pienso yo, no sé cómo lo piensan en Marvel en general, pero en mi mente, creo que conectan tantos puntos como pueden en las cosas del canon y con el estado mental del canon, y no es posible conectar algunos puntos, pero la mayoría son fáciles de conectar. Y creo que eso es lo que intentan hacer y hacen”.

En una entrevista paralela con Comicbook, D’Onofrio contó que se enteró de los planes para su regreso como Fisk un año atrás y habló directamente al respecto con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

En ese sentido, cuando le preguntaron si abordó de la misma manera a esta versión de Fisk respecto a lo que hizo en Daredevil, D’Onofrio dijo que entendió que “el proceso debía ser tratado exactamente igual”

“Al principio en nuestras primeras conversaciones (con Marvel Studios) hablamos de su vida emocional y de cómo me acerqué, de cómo descubrí cómo interpretar al personaje en Daredevil, y de que basé todo mi personaje en su vida emocional. Y así fue como necesitaba interpretarlo para Hawkeye“, sentenció el actor. “Y estaban muy emocionados de que dijera eso eso porque era lo que estaban pensando”.

Considerando que las próximas producciones de Marvel Studios seguirán ahondando en temas como el Multiverso, es posible que más temprano que tarde la compañía tenga que aclarar cómo quedará su línea de tiempo y qué producciones son canon o no para su universo. No obstante, por ahora lo esencial parece ser que D’Onofrio no quiso tratar a esta versión de Fisk como un personaje diferente a lo que plasmó en Daredevil y aparentemente nadie le habría pedido que lo hiciera