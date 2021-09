Wizards of the Coast estaría desarrollando un videojuego de G.I. Joe. En línea con el nuevo papel que la compañía tendría dentro de su subsidiaria, Hasbro, nuevas ofertas de empleo sugieren que los responsables de Dungeons & Dragons buscarían concretar su primera incursión en el mundo de los videojuegos de la mano de un título basado en esa popular franquicia.

Este proyecto aún no es anunciado formalmente y permanece en el terreno de los rumores, pero según recoge PC Gamer, Hasbro habría establecido un nuevo estudio de videojuegos bajo el amparo de Wizards of the Coast y pretendería que el primer título de este sea un juego AAA de acción y aventura en tercera persona que estará ambientado en el mundo de G.I. Joe.

Si bien por ahora no hay más detalles sobre el supuesto título, la oferta de empleo de Wizards of the Coast plantea que este nuevo estudio estaría ubicado en el área de Raleigh-Durham, Carolina del Norte y sería “dirigido por veteranos de la industria de WB Games y otros estudios AAA”.

Todo mientras se señala que están “construyendo un nuevo equipo de desarrollo con un talento excepcional para crear nuestro primer videojuego multiplataforma de acción y aventura ambientado en el Universo G.I. Joe”.

G.I. Joe es una popular franquicia que recientemente trató de volver a tomar fuerza de la mano de la película de Snake Eyes, por lo que no resultaría sorprendente que Hasbro esté buscando nuevas maneras de sacar provecho de esta propiedad. Pero mientras aún no hay nada confirmado, solo queda esperar por más actualizaciones sobre este potencial título.