Xbox Game Pass suma otros nueve títulos a su catálogo

Desde Microsoft han dado a conocer nueve títulos que se sumarán a Xbox Game Pass en los próximos días. Entre los diferentes juegos destaca la llegada de Limbo, Worms Rumble y Iron Harvest.

Según fue dado a conocer, en el caso de Worms Rumble, este ya se encuentra disponible tanto a través de la Nube como en consolas y PC.

Mientras que los próximos en llegar lo harán el próximo 24 de junio con Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, (Xbox y PC), Iron Harvest (PC) y Prodeus (PC), luego el 1 de julio les seguirán: Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud), Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Xbox y PC), Gang Beasts (Cloud, Xbox y PC), Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Xbox y PC), Limbo (Cloud, Xbox y PC).

Por otro lado, los juegos que abandonarán el servicio el próximo 30 de junio son: