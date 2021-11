YouTube comenzará a ocultar el recuento de ‘no me gusta’ en todos los videos

Un significativo cambio comenzará a plasmarse en la propuesta de YouTube y es que, siguiendo a varias pruebas al respecto, la plataforma de videos de Google anunció que comenzará a ocultar el recuento de ‘no me gusta’ en todos los videos.

Hasta ahora en todos los videos de YouTube los usuarios pueden dejar sus ‘me gusta’ y ‘no me gusta’ en la parte inferior del reproductor y en ese lugar también se puede apreciar una barra que simboliza las respectivas cifras de gusto o disgusto sobre aquel contenido.

Pero como en algunas ocasiones los ‘no me gusta’ se han utilizado para atacar a contenidos y creadores, YouTube comenzó a evaluar aquella función y ahora finalmente tomó la decisión de eliminar el recuento público de ‘no me gusta’.

“En YouTube, nos esforzamos por ser un lugar donde los creadores de todos los tamaños y procedencias puedan encontrar y compartir su voz. Para garantizar que YouTube promueva interacciones respetuosas entre espectadores y creadores, presentamos varias funciones y políticas para mejorar su experiencia. Y a principios de este año, experimentamos con el botón ‘no me gusta’ para ver si los cambios podrían ayudar a proteger mejor a nuestros creadores del acoso y reducir los ataques de ‘no me gusta’, donde las personas trabajan para aumentar la cantidad de ‘no me gusta’ en los videos de un creador”, explicó YouTube en un anuncio de su blog.

“Según lo que aprendimos, estamos haciendo que el recuento de no me gusta sea privado en YouTube, pero el botón de no me gusta no desaparecerá”, clarificó la compañía antes de contar que “este cambio comenzará a implementarse gradualmente” desde este 10 de noviembre.

Es decir, aunque podrán seguir dandole ‘no me gusta’ a los videos, desde ahora los usuarios de YouTube no podrán ver la cantidad ‘no me gusta’ que tiene un video y solo los creadores de un contenido podrán revisar aquel recuento en YouTube Studio.

Si bien es poco probable que esta medida elimine por completo las prácticas abusivas que algunos usuarios realizan contra el contenido que no les gusta, YouTube espera que al remover el conteo de dislikes las personas dejen de aprovecharse de esa función que incluso impactó a la propia compañía con uno de sus videos de Rewind.