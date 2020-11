Zack Snyder quiere realizar una adaptación de The Dark Knight Returns

En estos momentos Zack Snyder está enfocado en completar su versión de Justice League y, aunque el director ha expresado que tiene ideas para una eventual continuación de esa historia, por el momento no existen antecedentes sobre posibles nuevos proyectos del director con los personajes de los cómics de DC.

Sin embargo, eso no significa que Snyder no pueda soñar y durante una aparición en una transmisión en vivo del programa de YouTube de The Nerd Queens, el director de Man of Steel contó que le encantaría concretar una adaptación de The Dark Knight Returns.

Por supuesto, ese clásico cómic de Frank Miller ha servido como inspiración para un montón de versiones de Batman e incluso el trabajo del propio Snyder ha sido influenciado por aquella historia.

En ese sentido, los comentarios del director surgieron a propósito de una crítica en Twitter.

“Recientemente vi un tweet que decía como: 'Snyder necesita dejar de leer Dark Knight Returns, necesita leer otro cómic de Batman’. Casi le respondí en Twitter”, contó el director. “Estoy seguro de que Jay (Oliva) respondió algo como: ‘¡no hay otros!’”.

El tweet al que se refiere Snyder concretamente critica a Batman vs Superman y manda al director a leer otros cómics aparte de The Dark Knight Returns, algo a lo que Jay Olivia respondió diciendo: “Zack y yo hemos leído bastantes cómics además de (The Dark Knight Returns). Resulta que me gusta The Dark Knight Returns. ¿Qué tiene de malo?”

Oliva dirigió la adaptación animada de The Dark Knight Returns y a propósito de ello Snyder señaló que a él también le gustaría hacer lo mismo en el terreno del live-action.

“Estoy muy obsesionado con ese cómic. Siempre he pensado que tal vez algún día en el futuro, como un único Batman, lo haríamos. Es un sueño que tengo”, sentenció el responsable de la película de Watchmen.

De todas maneras, esta no es la primera vez que Snyder habla de una eventual adaptación de The Dark Knight Returns y en marzo de este año comentó que eso era una posibilidad y reafirmó que elementos de Batman vs Superman fueron inspirados por ese cómic.

No obstante, hasta el momento no hay planes al respecto y esto solo permanece como un sueño del director.