BAIC BJ40 Plus: un nuevo especialista para los amantes off-road

Luego de ocho años en el mercado nacional, BAIC ha llegado a más de 9.000 familias chilenas. Con presencia en más de 100 país, Sudamérica representa el 30% de las ventas totales de la firma y de ese porcentaje, Chile representa el 70%.

Hoy la marca cuenta en su portafolio dos modelos: el X35 y el X55, ambos en el competitivo segmento de los SUV compactos, y ahora suma el nuevo BJ40 Plus, con el cual la marca inicia una nueva era en el mercado local.

Se trata del primer todoterreno de la marca con capacidades off-road y que busca atacar un nicho donde no hay muchas opciones para los amantes del 4x4. El BAIC BJ40 Plus irrumpe con propuesta de valor única entre las marcas emergentes y un look que nada tiene que envidiarles a los todoterrenos premium, destacando por su robusto diseño exterior, cuidados detalles interiores, avanzada tecnología para la máxima performance off-road y la mejor relación precio-calidad del mercado.

“El BAIC BJ40 Plus se convierte, por lejos, en el mejor todoterreno de las marcas emergentes del país”, afirma Paula Sepúlveda, nueva gerenta de Negocios de Fortaleza. “Con este lanzamiento, estamos iniciando un nuevo capítulo para la marca en Chile, y este 2023 vamos a seguir sorprendiendo con modelos disruptivos, atractivos, seguros y confiables, con la mejor relación precio calidad del mercado”.

El BAIC BJ40 Plus mide 4.645 mm de largo, 1.925 mm de ancho, 1.871 mm de alto, 2.745 mm de distancia entre ejes, un despeje de 210 mm, mientras que sus ángulos de ataque con de 37°, 31° en su ángulo de salida y 23° de ángulo ventral.

Respecto de su diseño, es innegable la influencia del Jeep Wrangler en el BJ40 Plus, pero a pesar de esa inspiración BAIC también entrega en este modelo de su cosecha, ofreciendo un diseño más moderno y distintivo. Está equipado con un techo desmontable en tres partes, espejos laterales diseñados para reducir la resistencia al viento, una rejilla frontal cromada que le otorga gran carácter y luces LED. Tiene ganchos y bisagras expuestas, además de su neumático de repuesto en el portalón.

Si el exterior tiene una imagen de todoterreno, el interior denota mayor preocupación por las terminaciones y materiales, no lujoso, pero sí muy acorde al precio y que nada tiene que envidiar a los SUV de marcas tradicionales y eso es, básicamente, por la estrategia de la marca con el producto: poder ofrecer al cliente un vehículo especialista off-road (y tiene varios elementos que recuerdan eso, como las manillas), pero sin dejar de lado a aquellos que también quieren disfrutar del modelo para su uso cotidiano.

Destaca su tablero digital de 12,3′' con información multimedia, presión de ruedas e información de conducción Off-Road (ángulos de inclinación lateral y longitudinal), además de una pantalla táctil de 10,1′' con conexión a Apple Car Play y Android Auto y Bluetooth, puerto USB y seis parlantes dispuestos en el interior del vehículo, las salidas de aire de BAIC, entre otros.

En seguridad, el BJ40 Plus viene de serie con doble airbags -la marca indica que no puede ofrecer más debido a que las puertas son desmontables-, frenos de disco con ABS, EBD y asistente de frenada; ESP y TCS, Control de ascenso y descenso, sistema DVR de grabación, monitor de presión de los neumáticos, freno de estacionamiento eléctrico con autohold, barras antivuelco en el interior, entre otros.

Motor aventurero

BAIC decidió ofrecer el nuevo BJ40 Plus con dos motores. El primero es un 2.0 turbo gasolina con 221 Hp y 380 Nm, y el segundo es un 2.0 turbodiésel de 161 Hp y 380 Nm, homologado con la norma Euro 6c. Ambos están asociado a una caja automática de ocho velocidades de origen ZF y cuentan con tracción simple y 4x4 con bloqueo de diferencial en ambos ejes y con cuatro modos de manejo: Confort, Eco, Sport y Snow.

La suspensión es de doble horquilla en el frente y de eje rígido atrás, con barras articuladas, estabilizadora y espirales. La dirección es hidráulica.

La marca ofrecerá tres versiones: Elite 2.0T 4x2 ($ 29.990.000); Premium 4x4 2.0 turbodiésel ($ 37.290.000) y, finalmente, Luxury 2.0T 4x4 ($ 37.990.000).

“BAIC es una marca que tiene todo el potencial para posicionarse como un referente en el mercado, acercando a más personas a productos de calidad comprobada y con tecnologías de avanzada”, afirma Sepúlveda, quien agregó que “En un escenario económico especialmente desafiante para este 2023, en Grupo Gildemeister tenemos el compromiso de continuar ofreciendo soluciones de movilidad amables y accesibles para las familias chilenas y en BAIC seguiremos apostando por modelos que cumplan con los más altos estándares de calidad, junto a diseños que van a seguir sorprendiendo”.

La marca espera vender 20 unidades mensuales del nuevo BJ40 Plus.