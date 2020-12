Dice no a los SUV: McLaren es el único que sigue resistiéndose

Lamborghini ya tiene el Urus, Aston Martin luce el DBX y ahora Ferrari prepara el Purosangue para 2022. Hasta ahora entre los fabricantes de superdeportivos solo McLaren se resiste a la moda de los SUV. Y seguirá en esa parada. De hecho, el fabricante de Woking afirma que no dará nunca ese paso, pese a la delicada situación económica por la que atraviesa.

Desarrollar un SUV, probablemente, es el camino más rápido al éxito comercial, como lo han experimentado hasta ahora Lamborghini y Aston Martin. Sin embargo, la firma británica cree que pueden recuperarse sin “rebajarse”.

“Tenemos que mantenernos muy fieles a la idea de crear superdeportivos. En algunos mercados me preguntan si haremos un SUV o si vamos a hacer un coche eléctrico, pero la respuesta es que no, que no lo vamos a hacer”, señaló Mike Flewitt a la revista Car Magazine.

“Que la respuesta sea ‘no’ es algo absolutamente racional, porque nuestra marca tiene sus raíces en el automovilismo de competición, en los superdeportivos y en los autos pensados para el conductor. Todavía es demasiado pronto para forzar la marca hacia otras áreas y tratar de darle credibilidad a un producto que claramente no tiene nada que ver con nuestra historia”.

Apuesta a los híbridos

Por ahora, McLaren está enfocado en el desarrollo de deportivos híbridos, tanto así, que liquidó los Sport Series para dar paso a los High Performance Hybrid (HPH), anunciando que su primer ejemplar se llamará Artura y estará en el mercado en 2021.

Los híbridos son el futuro, porque la legislación les impide ir por otro camino. Así lo confirma Flewitt: “soy lo bastante honesto como para decir que solo hibridamos los autos para cumplir con la legislación medioambiental. No creo que hagamos ningún coche que no sea híbrido después de 2022 o 2023”.