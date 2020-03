El chileno Maxi Scheib fue el mejor piloto independiente en el World Superbike

Maxi Scheib inició de gran forma su incursión en el World Superbike, la máxima categoría mundial de motos de producción, que arrancó este fin de semana con dos carreras. En la primera de ellas el santiaguino finalizó 15°. Mientras que en la segunda Scheib pudo demostrar su cualidades, largando desde la 12° posición y escalando hasta finalizar séptimo. Así, el nacional de 24 años se ubicó como el mejor entre los pilotos independientes.

Con este cometido, el motociclista que en diciembre del año pasado se sorprendía ante la oportunidad de participar en el World Superbike, se posicionó en la 11º posición de la clasificación general.

“En la primera carrera fui demasiado rápido en las primeras vueltas y luego desgasté el neumático por completo, y acabé saliendo de pista en una de las curvas. De esta manera no pude culminar una buena carrera. Pero la Carrera Superpole ha ido mucho mejor, he estado en un grupo con Rinaldi y Haslam y sin duda he dado un paso adelante”, declaró Maxi Scheib.

Scheib afina la estrategia

El piloto nacional tiene claro lo que debe mejorar para ser más competitivo y disputar posiciones con muchos pilotos de vasta experiencia: “Al estar en el grupo líder he visto lo bien que gestionan los neumáticos, y creo que esa es la clave para ir rápido. Las últimas vueltas son difíciles de manejar; tenemos que dar un paso adelante con la electrónica para prepararnos para esta parte de la carrera. Ahora seguiremos trabajando para ser más competitivos en Qatar y, cuando lleguemos a Europa, intentar mostrar todo mi potencial. Creo que aquí ha estado bien, pero tengo un poco más para dar”, señaló Scheib.

Ahora el motociclista se alistará para disputar el round 2 del calendario 2020, a disputarse en Qatar entre el 13 y 15 de marzo.