Giro inesperado: Trump indulta a fundador de Nikola acusado de fraude y condenado a 4 años de cárcel

El otro día te contamos que Nikola, “la Tesla de los camiones” se había declarado en quiebra, tras enfrentarse a una serie de problemas de baja demanda, financieros y operativos. Situación que se sumaba a la condena de cárcel por fraude de su fundador y ex CEO.

Hoy llegan noticias, precisamente, respecto de ello, pues en un giro inesperado de los ellos, Donald Trump ha decidido indultar a Trevor Milton de todos los cargos que se le imputan. Así lo publicado el propio Milton en la red social X, donde ha compartido las palabras del mandatario estadounidense, agradeciendo el perdón oficial de la Casa Blanca.

“Este indulto no se trata solo de mí, sino de todos los estadounidenses que han sido injustamente perseguidos por el gobierno, y desafortunadamente, son muchos. No es de extrañar que la confianza en el Departamento de Justicia se haya erosionado por completo... Vi de primera mano las tácticas que usan para garantizar las condenas. Estoy increíblemente agradecido al presidente Trump por su valentía al defender lo que es correcto y por concederme este sagrado indulto de inocencia”, señaló Milton.

Por su parte, Trump, al anunciar este indulto, ha señalado que: “Persiguieron a este hombre y cuando me enteré, dije: ‘No, no va a pasar’… Lo persiguieron, le destruyeron cinco años de vida. Luchó cinco años de su vida y no hizo nada malo, y es una buena persona…”.

Tras estas controversiales declaraciones, se conoció que Milton y su mujer donaron 1,8 millones de dólares a la campaña de reelección de Donald Trump. Al ser consultado sobre esto, el propio presidente norteamericano ofreció una visión muy particular del asunto.

En una conferencia de prensa, varios periodistas preguntaron a Trump por las razones para el indulto de Milton, a lo que el presidente respondió: “Este [el indulto] ha sido recomendado por mucha gente. No conozco a Milton. Dicen que lo hizo mal, pero fue uno de los primeros en apoyar a un caballero llamado Donald Trump para presidente. Apoyó a Trump, le gustaba Trump. Yo no lo conocía, pero le gustaba”.