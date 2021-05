Más audaz que nunca: Hyundai presenta el nuevo Tucson en Chile

Nadie duda que el Hyundai Tucson se ha hecho un nombre en Chile y en el mundo. Desde el debut de su primera generación en 2004, la firma coreana ha comercializado más de seis millones de unidades del modelo a nivel global, 61 mil de ellas en nuestro país.

El punto es que, desde ese entonces a la fecha, la oferta y demanda de SUV ha crecido exponencialmente, siendo hoy el segmento más popular entre los consumidores. En Chile, acapara el 43,6% de las ventas totales, con 45.583 unidades comercializadas en lo que va del año.

De ahí, que la cuarta generación del Tucson se presente hoy totalmente renovada a nivel de diseño y también de ingeniería, buscando así seguir resaltando en el competitivo y poblado segmento al cual pertenece.

New look

El Hyundai Tucson 2021 adopta el lenguaje de diseño Sensuous Sportiness, el cual está inspirado en la alta joyería y apela a formas geométricas.

En el frontal, nos encontramos con unas luces led que se funden con la parrilla cuando están apagadas. Lo mismo sucede atrás con unos focos triangulares que solo son visibles cuando están prendidos.

El logo de Hyundai ahora se ubica en la parte baja del parabrisas, donde usualmente iría el limpialuneta. La plumilla, en tanto, se esconde bajo el spoiler cuando no está funcionando.

También son dignas de mención las superficies geométricas que se muestran en el lateral del vehículo, otorgando formas atléticas muy marcadas. Así, da la sensación de que el Tucson es más grande y ancho de lo que realmente es.

Respecto a dimensiones, el SUV coreano mide ahora 4.630 mm de largo (+155 mm respecto del anterior), 1.865 mm de ancho (+15 mm), 1.665 mm de alto (+10 mm) y 2.050 mm (+85 mm) entre ejes. Su maletero crece hasta los 582 litros (+84 litros).

En el interior hay cambios significativos en cuanto al diseño de la consola central, con materiales de mayor calidad y una gran apuesta por la conectividad. Destaca un cuadro de instrumentos digital con tecnología 3D y una pantalla táctil 10,25 pulgadas que alberga el sistema de infoentretenimiento. Se trata, eso sí, de un equipamiento opcional dado que de serie se incluye una de ocho pulgadas.

Bajo el capó

El Hyundai Tucson 2021 llega a Chile en ocho versiones y con tres motorizaciones disponibles. Las primeras cuatro comparten un bloque bencinero 2.0 litros con 154 hp y 192 Nm de torque, que puede ir asociado a una transmisión manual o automática, ambas de seis velocidades, y a un sistema de tracción simple o 4WD.

Las dos siguientes equipan un motor 1.6 Turbo GDI con 178 caballos de fuerza y 265 Nm, que va acoplado exclusivamente a una transmisión automática de doble embrague DCT de siete marchas. En este caso, la versión Limited incorpora, además, un sistema de tracción a las cuatro ruedas.

Finalmente, las dos versiones restantes montan un propulsor diésel de 2.0 litros que eroga 183 hp y 416 Nm, gestionado por una caja automática de ocho velocidades, que se encarga de traspasar la potencia en ambos casos al eje delantero.

A diferencia de la motorización 2.0 MPI, que llegará en junio próximo, estas últimas dos ya se encuentran disponibles en Chile.

Equipamiento

De serie, todas las versiones del Tucson incorporan aire acondicionado, kit eléctrico completo (alzavidrios, cierre centralizado y espejos retrovisores), barras de techo, bluetooth con reconocimiento de voz, panel de instrumentos de 4,2″, cobertor de maletero, control crucero, espejos exteriores calefaccionados, plegables eléctricamente con señalizador integrado, radio táctil de 8″ con Apple CarPlay y Android Auto, luces diurnas y de posicionamiento LED, sensor de luces, selector de modos de manejo (eco, normal, sport, dinámico), y volante ajustable en altura y profundidad con comandos y forrado en cuero.

La versión Value añade climatizador dual, llantas aro 18″, radio táctil de 10,25″ con Apple CarPlay y Android Auto, luces delanteras LED con Static Bending y traseras LED, asiento conductor con ajuste eléctrico, asientos delanteros calefaccionados, botón de encendido con entrada inteligente, cargador inalámbrico de celulares, pack exterior cromado. La versión Value Diésel incluye Paddle Shift, botonera de cambios (E-Shift by wire) y freno de mano eléctrico con AutoHold.

La versión Limited, por su parte, adiciona: llantas aro 19″, control crucero adaptativo, tapiz de cuero, asiento del conductor con memoria y asiento del copiloto eléctrico, asientos delanteros ventilados, espejo retrovisor electrocromático, sistema de audio premium Bose con ocho parlantes, portalón con apertura inteligente, sensor de lluvia y sunroof panorámico.

Seguridad

Ahora bien, en lo que respecta a elementos de seguridad trae de serie: seis airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESP), cámara de retroceso, además de asistentes de arranque y descenso en pendiente, de estabilización de remolque y estacionamiento trasero.

A ello se suma, según la versión, detector de punto ciego (BSD), alerta de tráfico cruzado (RCCA), asistente de estacionamiento delantero y control de tracción avanzado H-Track (4WD).

Solo la variante 1.6T 4WD Limited incorpora el sistema de seguridad SmartSense, que incluye asistencias para evitar colisiones de punto ciego, colisión frontal y al virar, además de mantenimiento y seguimiento de carril, alerta de tráfico cruzado y advertencia de atención del conductor.

Precios

Tucson 2.0 MT Plus $ 17.990.000

Tucson 2.0 AT Plus $ 18.990.000

Tucson 2.0 AT AWD Plus $ 19.990.000

Tucson 2.0 AT Value $ 21.090.000

Tucson 1.6 AT Plus $ 19.490.000

Tucson 1.6 AT AWD Limited $ 27.490.000

Tucson 2.0 AT Plus $ 21.490.000

Tucson 2.0 AT Value $ 23.990.000