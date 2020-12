Nuevo BMW X3 xDrive30e: el exitoso Sports Activity Vehicle ahora también está disponible con tren motriz híbrido conectable

La combinación única del sistema BMW xDrive con tracción integral inteligente y tecnología de vanguardia eDrive de BMW ofrece un placer de conducir sustentable en otro modelo de BMW.

El nuevo BMW X3 xDrive30e ya es el tercer Sports Activity Vehicle (SAV) en la gama de modelos actual de la marca en ofrecer un tren motriz híbrido conectable y tracción integral, ofreciendo una versatilidad emocionante y una experiencia de conducción puramente eléctrica, además de excepcional bajo consumo de combustible y emisiones.

Juntos, el motor de combustión de 4 cilindros y el motor eléctrico del modelo híbrido conectable generan una potencia máxima del sistema de 215 kW / 292 hp. La combinación única del sistema inteligente de tracción integral BMW xDrive y la tecnología de vanguardia BMW eDrive reduce el rendimiento promedio de combustible a niveles entre 41.67 y 47.62 km/l.

Las emisiones de CO2 relevantes van de 49 a 54 gramos por kilómetro*. El rendimiento combinado de energía del nuevo BMW X3 xDrive30e es de entre 5.81 y 6.10 km/kWh*. Su batería de alto voltaje de iones de litio equipada con la última tecnología de celdas de batería permite una movilidad puramente eléctrica con un rango de 51 a 55 kilómetros*.

El nuevo BMW X3 xDrive30e se produce desde diciembre de 2019 en la planta de BMW en Spartanburg, Estados Unidos, junto con las variantes de modelo con motor convencional del BMW X3. Su lanzamiento en el mercado mundial partió en reciente primavera.

De esta manera, BMW Group persigue constantemente no solo la electrificación de su cartera de unidades, sino también una estrategia de producto orientada a las diversas necesidades de sus clientes. El modelo SAV mundialmente popular en el segmento Premium de gama media es el primer modelo de la marca que se ofrece con un motor de combustión convencional y un sistema híbrido conectable, con una variante de modelo con alimentación puramente eléctrica que se agregará durante el curso de 2020.

Sports Activity Vehicle con manejo ágil, capacidades todoterreno superiores y eficiencia sobresaliente

El nuevo BMW X3 xDrive30e combina las cualidades típicas de un vehículo deportivo con una tecnología de conducción particularmente eficiente. El modelo híbrido conectable también se caracteriza por un manejo ágil y características de conducción deportiva, versatilidad robusta, un interior versátil, calidad superior y conectividad avanzada.

Dependiendo del modo de funcionamiento y la situación en la carretera, el motor eléctrico del nuevo BMW X3 xDrive30e se puede utilizar para movilidad puramente eléctrica o para sumarse al motor de combustión. En el modo MAX eDrive, que se puede activar a través del botón eDrive en la consola central, el nuevo BMW X3 xDrive30e alcanza una velocidad máxima de 135 km/h con una unidad de conducción local prácticamente libre de emisiones y prácticamente silenciosa.

En cuanto a la batería de iones de litio del nuevo BMW X3 xDrive30e se encuentra en una posición que ahorra espacio debajo del asiento trasero, mientras que el tanque de combustible se coloca sobre el eje trasero. Esto significa que la capacidad de transporte del modelo híbrido conectable está sólo ligeramente restringida.

La batería de alto voltaje se puede cargar en tomas domésticas convencionales utilizando el cable de carga del equipo de serie. De esta manera, la batería se puede cargar completamente en menos de seis horas. En un BMW i Wallbox, el mismo proceso de carga se puede completar en aproximadamente tres horas y media. La toma de carga se encuentra debajo de una tapa separada en el costado izquierdo delantero del vehículo. La energía eléctrica almacenada en la batería de alto voltaje también se usa para suministrar el sistema eléctrico del vehículo de 12 voltios.

Gracias a su alto rango eléctrico, el nuevo BMW X3 xDrive30e cumple los criterios establecidos en la Ley Alemana de Movilidad Eléctrica, dependiendo de los accesorios, para su clasificación como vehículo eléctrico, con derechos especiales en la vía pública. También está sujeto a impuestos reducidos sobre los vehículos de las empresas en Alemania. Sólo la mitad del precio bruto de lista se utiliza como base para calcular el beneficio monetario del uso privado del vehículo de la compañía.

Además, casi toda la gama de equipos opcionales disponibles para las versiones con motor convencional del BMW X3 también está disponible para el modelo híbrido conectable, lo que aumenta el placer de conducir, la comodidad y el estilo individual. Esta gama incluye una suspensión adaptativa, una dirección deportiva variable y un sistema de frenos M Sport, la pantalla de visualización frontal BMW, control de crucero activo con función Stop & Go, Driving Assistant Plus con asistente de dirección y guía de carril y también Parking Assistant Plus. Otra característica incluida en esta gama de extras es un gancho de remolque que se puede girar eléctricamente hacia dentro, y hacia afuera. La capacidad máxima de remolque del nuevo BMW X3 xDrive30e es de 2,000 kilogramos.

El nuevo BMW X3 xDrive30e tiene una huella de CO2 global más pequeña

El impacto ambiental “real” de los vehículos híbridos conectables ha sido cuestionado en ocasiones, especialmente en mercados donde la proporción de energía verde utilizada por la red pública de energía sigue siendo pequeña. BMW Group realizó una certificación de CO2 de ciclo completo para el nuevo BMW X3 xDrive30e, desde la adquisición de materias primas, la cadena de suministro, la producción y la fase de uso, hasta el reciclaje.

Esto reveló que la huella de CO2 del nuevo BMW X3 xDrive30e es un 26% más pequeña que la del nuevo BMW X3 xDrive30i cuando funciona con la potencia media europea en la fase de uso. Al cargar el vehículo con energía verde, su huella de CO2 se reduce hasta en un 54 por ciento.

Todas las cifras relacionadas con el rendimiento, el consumo de combustible / energía eléctrica y las emisiones de CO2 son provisionales.

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 se determinaron de acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 715/2007 en la versión aplicable. Las cifras se refieren a un vehículo con configuración básica en Alemania. El rango que se muestra considera los diferentes tamaños de los rines / neumáticos seleccionados y los elementos seleccionados del equipo opcional, y puede variar durante la configuración.

Los valores se basan en el nuevo ciclo de prueba WLTP y se traducen nuevamente a valores equivalentes a NEDC para garantizar la comparabilidad entre los vehículos. Con respecto a estos vehículos, para los impuestos relacionados con los vehículos u otros aranceles basados (al menos, entre otros) en las emisiones de CO2, los valores de CO2 pueden diferir de los valores establecidos aquí (dependiendo de la legislación nacional).

