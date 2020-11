Review Sony WF-XB700: los cables pasaron  a la historia

Para los que no podemos hacer nada sin música, los audífonos son una parte fundamental de nuestra vida. Si eres de los nuestros, seguramente más de una vez se te enredó el cable de los auriculares o bien te paraste del computador sin recordar que estabas con los audífonos, dejando un pequeño desastre.

La tecnología inalámbrica ha evolucionado tanto, que eso ya no es problema. Y si hasta hace un tiempo nos conformábamos con los audífonos bluetooth conectados entre sí por un cintillo o un pequeño cable, hoy también eso queda en el pasado.

Estamos claros en que las firmas de telefonía han creado opciones atractivas y masivas, pero que mu- chas veces no tienen el sonido o el diseño que buscamos. Para los que quieren un poco más de sus audífonos, Sony tiene en su catálogo los WF-XB700, un modelo totalmente inalámbrico que se destaca por sus buenas prestaciones.

Partiendo por su caja, de diseño sobrio y conveniente, estos auriculares pueden ser transportados fácilmente en cualquier bolsillo, mientras que ofrecen nueve horas de autonomía y 18 con la funda de carga.

Personalmente, no soy muy fanática de los audífonos que entran mucho en el oído, pero la variedad de adaptadores incluidos en el empaque hace que sea muy sencillo encontrar la medida justa para cada persona.

En este punto hay que ser bien cuidadoso, ya que un buen ajuste también nos permite circular con más seguridad al utilizar los audífonos, sin miedo a que se caigan o se en- reden. Eso sí, de todas maneras hay que tener cuidado cuando se usa el cabello largo, ya que algunos movimientos pueden hacer que el pelo se enrede alrededor de un auricular y desacomodarlo o sencillamente sacarlo de su lugar.

Una idea cómoda

Con la nueva realidad de uso de mascarillas, nuestras orejas se han visto sobrecargadas con trabajo. Sujetar los lentes, el tapabocas, los aros..., lo bueno es que estos audífonos permiten usar la mascarilla sin el enredo que implica un cable, por lo que no es necesario interrumpir la música para protegerse del coronavirus. Al ser de gama media, puede que estos audífonos no resulten tan lujosos en términos de materiales frente a otros del mismo valor, pero no por ser de policarbonato quiere decir que Sony haya escatimado en tecnología, por lo que dotó a los WF-XB700 de un diafragma de 12 mm para extender su respuesta, obteniendo graves más intensos y mejor definición en la reproducción de sonidos de baja frecuencia.

Al ser totalmente inalámbricos o True Wireless, muchos esperarían comandos táctiles, pero en este caso se optó por un botón para interactuar con la reproducción, acceder al asistente de voz y responder llamadas, y la verdad es que este tipo de mando análogo resulta mucho más fácil de utilizar en un momento en que se necesita una respuesta rápida del dispositivo.

Para los que son más deportistas, son ideales para usarlos en el gimnasio o en entrenamiento de baja intensidad (son resistentes a salpicaduras y sudor). Personalmente, no los recomendaría para salir a correr, porque el rebote hace que baje la sujeción y se pueda perder uno de los auriculares.

Otro detalle que puede incomodar a algunos es que este modelo no cuenta con cancelación de sonido, como sus contrapartes que están más alto en la gama. Y es que el objetivo de estos audífonos es más que nada el uso diario y recreativo, por lo que, desde mi perspectiva, la cancelación de ruido estaría de más. Es preferible que entre algo del ruido ambiente cuando caminamos por la calle, por nuestra seguridad y la de quienes nos rodean. Sí, Sony tiene modelos más tecnológicos y más lujosos, pero por precio y prestaciones, además por su bajísimo peso de poco más de ocho gramos por auricular, y de tener una funda de carga de 46 gramos, diría que estos auriculares cumplen a cabalidad con lo que prometen: excelente calidad de audio, independiente del estilo musical; gran definición de la voz en llamadas, y nunca más tener que volver a enredarse con los cables.

Ficha técnica

Batería: 9 horas reproducción continua + 9 horas con la funda. 2,5 horas de tiempo de carga

Peso: aproximadamente 8,2 gramos cada auricular

Bluetooth: versión 5.0, 10 metros de alcance

Resistente al agua: clasificación IPX4 resistente a salpicaduras y sudor

Adicionales: compatible con asistentes de voz

Precio sugerido: $ 99.990 en store.sony.cl