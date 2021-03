Todo el poder de Ford Perfomance ahora llega con el Explorer ST y Mustang Mach 1

Ford sigue en la senda de fortalecer su gama Performance y ahora lo hace con la introducción en Chile de dos nuevos productos. Al Edge ST y las versiones Raptor de la F150 y Ranger, ahora se suman el Explorer ST y Mustang Mach 1.

El primero en llegar a los concesionarios nacionales será el exitoso SUV, presentado hace poco más de dos años en el Salón de Detroit, y tendrá la gran labor de acaparar el 10% de las ventas totales de Explorer en un año normal.

“Explorer ST viene a reforzar la imagen que tenemos de este producto en el segmento SUV. Queremos seguir siendo los líderes y con la introducción de esta versión queremos cumplir las expectativas de nuestros clientes, siempre entregando novedades”, señala Paulina González, brand manager de Ford, quien agrega que “hay personas que no están dispuestas a tranzar la sensación de manejo aguerrido y deportivo, por el espacio que entrega este vehículo, y Explorer ST es una combinación perfecta para aquellos”.

La nueva versión, que se suma a las cuatro ya existentes (XLT RWD, XLT 4x4, Limited RWD y Limited 4x4), monta un motor EcoBoost 3.0 litros V6 con doble turbocompresor que erogar 400 Hp a 5.500 rpm y tiene un par máximo de 563 Nm a 3.500 rpm, acoplado a una nueva transmisión automática de 10 velocidades con SelectShift®y Paddle Shifters en el volante. Además, incluye el sistema Terrain Management System, con siete modos de manejo seleccionables y es controlado a través de la consola central; tracción 4WD inteligente; suspensión deportiva y amortiguadores delanteros y traseros especialmente calibrados por la división Ford Performance.

En cuanto a diseño, tiene pequeños cambios con las variantes estándar, como una parrilla deportiva pintada en negro y el emblema ST, el alerón trasero aporta a la estética y ayuda a la eficiencia aerodinámica y se suman los espejos laterales abatibles eléctricamente con calefacción y proyección del logo ST. Finalmente, en la zaga se aprecian las salidas de cuatro escapes cromados y los faros totalmente LED, lo que completan los elementos que le otorgan su carácter deportivo.

En el interior, viene con techo panorámico de doble panel, climatizador tri-zona, asientos tapizados en piel con costuras blancas y el emblema ST estampado y añaden masajeador; mientras que en las pisaderas de las plazas delanteras se observa la firma Ford Performance.

El panel de instrumentos es digital de 12.3″ y un volante calefaccionado forrado en cuero con los controles de velocidad crucero, audio y teléfono, donde también resalta su exclusivo emblema ST.

En términos de seguridad el nuevo Explorer ST incorpora el grupo de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot 360® con funciones tales como el Asistente de Pre-colisión con Detector de Peatones, Alerta de Colisión Frontal y Soporte Dinámico de Frenado, BLIS con Alerta de Tráfico Cruzado y Sistema de Mantenimiento de Carril con Alerta de cambio que en conjunto otorgan la posibilidad de un manejo semiautónomo que facilita la experiencia de conducción en términos de confort y seguridad.

También suma equipamientos innovadores como son el Asistente de Frenado en Reversa y la función Active Park Assist 2.0. Además, incorpora el Ford Co-Pilot 360® Assist, que ofrece Control Crucero Adaptativo Inteligente con Stop & Go con Sistema de Centrado en Carril y Reconocimiento de Señales de Velocidad; Dirección Evasiva Asistida; y Sistema de Navegación Comandado por Voz.

Todo eso se suma al equipamiento estándar de Explorer, como el Advance Trac® con Roll Stability Control, Control de Tracción , ocho airbags, frenos ABS en las 4 ruedas, Control de Torque en Curvas, Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Sistema de anclaje de sillas para niños (LATCH), sensores de uso de cinturones de seguridad para las 3 filas de asientos, estabilizador de viento lateral para ayudar al conductor a mantener el vehículo en su camino cuando se encuentra con ráfagas de viento en las carreteras, entre otros.

Tecnología que conecta

Con la finalidad de propiciar el confort y la seguridad a bordo, es que Explorer ST equipa el sistema de información y entretenimiento SYNC 3, con una pantalla táctil vertical de 10.1″ con navegación optimizada para realizar tareas con menos clics, acceso a la configuración de asistencia al conductor y más. Es compatible con Applink, Apple CarPlay y Android Auto.

SYNC 3 permite más de 10.000 comandos de voz: realizar llamadas, escuchar y responder mensajes de texto y WhatsApp, reproducir música, podcasts, usar Waze y Google Maps. Incluye Sistema de Audio Premium B&O by Bang & Olufsen con 980 Watt y 14 parlantes, especialmente diseñados para una experiencia envolvente; cargador inalámbrico Integrado para dispositivos electrónicos; cámara 360° con limpiador y vista dividida.

“Este no es un trabajo de un día para otro, viene hace tiempo, y hemos podido ir cumpliendo con las expectativas que tienen los clientes. Si bien somos una marca generalista y en el segmento de Explorer no hay ninguna versión que pueda competir con esta nueva variante, creemos que este Explorer ST será un imán para atraer más gente y un público que quizás pertenece, se fija o son clientes de marcas más Premium y que acá podrían tener una opción que antes no teníamos disponibles para ellos. Sabemos que esta versión nos va a aportar no sólo en volumen de venta, sino también en la imagen que Ford quiere proyectar”, señala González.

El nuevo Explorer ST tiene un precio de $ 45.390.000.

Serie limitada

El segundo gran anuncio de Ford fue la introducción del Mustang Mach 1 y que llegará a Chile en julio.

“Mustang es un emblema de muscle car, es importantísimo, de mucha historia. Queríamos traer una versión icónica y se nos abrió la posibilidad de traerlo para hacerle compañía a nuestro Mustang por un tiempo limitado”, explica Fernando Infanta, brand manager de la marca.

Al igual que el original del año 69, esta versión acorta la distancia entre el Mustang GT y los modelos Shelby, ofreciendo un Motor V8 con más potencia, mejoras aerodinámicas funcionales únicas, optimizaciones de la suspensión aptas para competencia y una cabina enfocada en el conductor.

Su motor es un 5.0 litros, especialmente calibrado, con una potencia de 480 Hp a 7.000 rpm y 569 Nm de torque a 4.600 rpm. Asociado a una transmisión automática con SelectShift de 10 velocidades con convertidor de par mejorado y una calibración única, le permite optimizar la capacidad de torque, el carácter del cambio y mejorar el rendimiento general dentro y fuera de la pista. Además, ofrece diferentes modos de conducción seleccionables (Normal, Deportivo, nieve/mojado y Circuito) para adaptarse a variados escenarios.

Dentro de las mejoras que ofrece, está la incorporación de un eje de dirección más rígido, nueva calibración EPAS, barras estabilizadoras y resortes delanteros más rígidos. Posee un Sistema de amortiguación MagneRide, cuyo campo magnético se ajusta 1,000 veces por segundo, además posee pinzas de freno Brembo con 6 pistones y rotores de 15″ que garantizan un frenado impecable, así como un diferencial de deslizamiento limitado TORSEN con relación de engranes de 3.55:1. A esto suma un sistema de enfriamiento con un radiador de 36mm y enfriadores de aceite del motor de aire (transmisión y diferencial trasero). Finalmente, las barras estabilizadoras delanteras de 33.3 mm y traseras de 24.0 mm posibilitan una conducción cómoda y eficiente.

Diseño inspirado en el legado

El Mach 1 posee una nueva parrilla que se remonta al modelo original con una malla tridimensional, nariz de tiburón, elementos de lámparas ficticias y la insignia de diseño magnético de bajo brillo del característico caballo centrado en la rejilla. La acentuación magnética y el negro en todo el vehículo proporcionan un aspecto premium, mientras se mantiene fiel a la herencia audaz y musculosa de Mach 1, con otros detalles como las tapas de los espejos y el alerón trasero.

Adicionalmente, su exterior agrega nuevas franjas laterales y resalta el capó de color negro satinado con líneas deportivas de color. También cuenta con espectaculares llantas oscurecidas de 19″ que resaltan su estilo moderno y audaz.

En el frontal tiene una entrada de aire que optimiza el rendimiento en pista y proporciona un aspecto más agresivo, mientras que el alerón trasero funciona de manera conjunta para crear un equilibrio de elevación ideal. Para mejorar la resistencia en la pista, el equipo añadió dos intercambiadores de calor laterales, uno para enfriar el aceite del motor y el otro el de la transmisión; así como un sistema de refrigeración del eje trasero y un difusor inferior.

El interior destaca por un panel de instrumentos dark spindrift exclusivo con detalles de aluminio y asientos de cuero en color negro con una delicada línea heredada de los Mach 1. Otras mejoras son los nuevos marcos de puertas, una pantalla LCD de 12.3 pulgadas y un distintivo emblema grabado con el número de chasis del automóvil, demostrando toda su exclusividad.

After a 17-year hiatus, the all-new Mustang Mach 1 fastback coupe makes its world premiere - becoming the modern pinnacle of style, handling and 5.0-liter V-8 pony car performance.

En materia de seguridad, posee un sistema de sujeción de cinturón de seguridad de tres puntos para todas las posiciones de asientos y airbags delanteros dobles, laterales tipo cortina Safety Canopy y de rodilla integrados a la tapa de la guantera. Además, cuenta con AdvanceTrac con Control de Estabilidad Electrónico (ESC), Sistema MyKey y Sistema de Alerta Post-colisión (SOS).

“El Mach 1 tiene una personalidad única. Los precios aún no están disponibles, pero obviamente será un precio competitivo. Los clientes que estén interesados pueden acercarse a los concesionarios y ponerse en una lista de espera para cuando el modelo arribe al mercado”, señala Infanta.