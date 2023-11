Una revitalizada KTM 790 Adventure ya está disponible en Chile

La KTM 790 Adventure se renueva en Chile para continuar satisfaciendo a los viajeros más exigentes, tanto dentro como fuera de asfalto con un buen par motor y un comportamiento ágil y versátil.

Si bien su motor bicilíndrico LC8c sigue desarrollando 95 Hp a 8.000 rpm y 88 Nm a 6.500 rpm, cuenta con los retoques necesarios para cumplir ahora con los requisitos de emisiones Euro 5.

También es más estable a velocidad constante y ha ganado más aplomo en las curvas gracias a un aumento del 20% de las masas giratorias. Una alteración que no ha comprometido la agilidad de la moto.

Un Quickshifter+ opcional reconfigurado, permite cambios más rápidos, lo cual se puede escuchar a través del último sistema de escape con convertidor catalítico y pre-silenciador.

Se trata de una de las modificaciones más importantes para garantizar que esta generación de la KTM 790 ADVENTURE, sea una opción para moverse dentro, alrededor y fuera de los límites de la ciudad. Los intervalos de revisión cada 15.000 kilómetros se mantienen.

Asimismo, dispone de un embrague antirrebotes asistido PASC, equipado con nuevos discos conductores y el motor respira más libremente con una nueva caja del filtro de aire. Se beneficia también del último sensor 6D, que informa del control de tracción de la motocicleta y de otros aspectos como el ABS, la regulación del freno motor y la gestión de los modos de pilotaje.

Los programas ABS ahora cambian automáticamente entre los modos de conducción, eliminando la necesidad de realizar más configuraciones. La marca instala la función “DEMO”, que permite a los propietarios probar toda la gama de apoyos de conducción opcionales durante los primeros 1.500 km y luego decidir qué configuraciones les gustaría comprar y conservar.

Su finura proviene de la horquilla WP Suspension APEX de 43 mm con 200 mm de recorrido, y lo mismo vale para el amortiguador, que cuenta con ajuste de precarga. La construcción del chasis en acero al cromo-molibdeno, en el que el motor se utiliza como elemento portante, garantiza una constitución robusta y rígida para el asiento del pasajero y el transporte de equipaje, así como una ubicación inteligente del amortiguador para lograr una baja altura de asiento (840 mm).

El generoso depósito, de 20 litros, sigue las fluidas líneas de la moto, con una nueva máscara de faro que da paso a un carenado integrado y las luces son completamente LED. Esta sección sigue permitiendo el contacto directo y la sensación de centrado de masas para mayor disfrute del piloto, pero es más resistente y está reforzada para añadir fijaciones y otros dispositivos GPS si es necesario.

La nueva pantalla de instrumentación más grande y alta proporciona más protección contra el viento. La instrumentación ofrece una mejor visión con una pantalla TFT de 5″ que reacciona a la iluminación ambiental y utiliza un sistema de menús rediseñado, con nuevas infografías para una personalización más rápida y sencilla de la moto.

La sincronización con la aplicación KTMConnect permitirá ahora opciones de navegación y de viaje aún más beneficiosas, como el perfil de las “diez principales” llamadas y contactos y el ajuste de los parámetros de guía paso a paso sobre la marcha.

La gama KTM PowerParts está repleta de componentes KTM 790 ADVENTURE para protección o complementos estéticos. Sin embargo, los propietarios no tendrán que considerar una defensa adicional contra golpes y abolladuras en la parte delantera de la moto, gracias al ligero protector del motor de aluminio, que viene instalado de serie.

La KTM 790 ADVENTURE 2023 viene en dos combinaciones de colores dinámicas y llamativas para marcar la “segunda llegada”.

“La KTM 790 ADVENTURE es una moto muy importante en el liderazgo que la marca ha construido en el mundo de los viajes On y Off Road, porque ofreció las mismas prestaciones con una ligereza y maniobrabilidad que no existía. La llegada del modelo 2023, lo que hace es mejorar esa base al equiparla con mayor tecnología, asistencias electrónicas y la máxima evolución en la sensación de rodado dentro o fuera del camino”, señala Nicolás Spaarwater, brand manager KTM Chile.

KTM 790 ADVENTURE 2023 – DESTACADOS:

// Sistema de asistencia al pilotaje, control de tracción, ABS en curva

// Nueva pantalla, máscara frontal, display TFT de 5″ con menú rediseñado

// Motor bicilíndrico paralelo de 790 cc preparado para emisiones EURO 5

// Carrocería y refinamientos ergonómicos para un manejo y sensación de

ligereza inmejorables

// Suspensiones WP Apex 43 mm

// Neumáticos PIRELLI SCORPION STR con bloques grandes en la banda de

rodadura para un enfoque más todoterreno

Precio oferta: $11.490.000* / Precio lista: $12.490.000

(*pago con transferencia, depósito o cheque al día)