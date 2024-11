A tres meses del intento de asesinato de Donald Trump en un campo de golf inicia juicio del sospechoso Ryan Wesley

En Estados Unidos, específicamente en el el tribunal federal de Fort Pierce en el este de Florida, se iniciará este lunes 18 de noviembre el juicio en contra de Ryan Wesley Routh, el hombre identificado como supuesto autor del intento de asesinato al presidente electo, Donald Trump.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de septiembre, cuando el sospechoso se habría escondido por 12 horas en el Trump International Golf Club, en West Palm Beach, para concretar el asesinato contra el expresidente de EE.UU., lo que quedó en un intento cuando un miembro del equipo de proteccion del Servicio Secreto vio el cañón del rifle asomarse por la cerca del campo de golf.

El agente disparó en dirección a Routh, quien huyó a toda velocidad y fue arrestado en un condado vecino. Según las autoridades, Routh no disparó ningún tiro y no tenía a Trump en su campo visual. Dejó atrás una cámara digital, una mochila, un rifle tipo SKS cargado con mira telescópica y una bolsa de plástico con comida.

El juicio, fue fijado por la magistrada federal, Aileen Cannon, quien rechazó la moción de la defensa para que se apartara del caso porque alegaba una “relación” con Trump, esto porque fue quien la designó para el puesto en 2020.

¿Quién es Ryan Wesley?

Ryan Wesley Routh de 58 años, es oriundo de Hawái, en su página en Routhés LinkeIn, señaló que comenzó una empresa en 2018 llamada Camp Box Honolulu, que construye unidades de almacenamiento y casas diminutas, según consignó CNN US.

Junto con ello, medios estadounidense indicaron que, anteriormente, Routh tiene antecedentes penales en el condado de Guilford, en Carolina del Norte, en el 2002 donde fue detenido por la policía y supuestamente puso su mano en un arma de fuego, y luego se alejó y se atrincó en un local de negocios.

Asimismo, a través de sus redes sociales se ha puesto como un defensor y guerrero por Ucrania, tras la invasión rusa en 2022. En sus mensajes expresaba lo dispuesto que estaba por morir en la lucha y que se debía “quemar el Kremlin hasta el suelo”. Incluso viajo hasta el país europeo, y concedió entrevistas a medios internacionales durante su tiempo allí.

En 2023 fue entrevistado por el diario New York Times para un artículo sobre estadounidenses que se ofrecen como voluntarios para ayudar en la guerra en Ucrania.

Tiene un libro, que se titula Ukraine’s Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen-Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity. En el cual, Routh calificó la retirada del expresidente del acuerdo nuclear con Irán en 2018 como un “tremendo error”, debido a que según él, acercó a ese país con Rusia y facilitó la posterior ofensiva contra Ucrania.

Actualmente, Routh, de 58 años, ha sido acusado de posesión de un arma de fuego y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado en relación con el intento de asesinato. De ser declarado culpable en el juicio en su contra, previsto para el este lunes 18 de noviembre, Routh podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.