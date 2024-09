Allan Lichtman, gurú electoral estadounidense: “Kamala Harris se convertirá en la primera mujer presidenta de Estados Unidos”

Algunos han llegado a apodarlo como el “Nostradamus” de la política estadounidense. Allan Lichtman, historiador de profesión, pero más famoso aún por su trabajo prediciendo elecciones presidenciales en el país norteamericano, ha sido por décadas uno de los más precisos a la hora de hacer pronósticos sobre quién se sentará en el Salón Oval.

Sus 13 Llaves para la Casa Blanca, un método que se basa en el trabajo del mandatario en el poder más que en fotografiar el momento, como hacen las encuestas, le ha permitido predecir de manera satisfactoria prácticamente todos los mandatarios electos desde que Ronald Reagan fue reelecto, salvo una ocasión. Y en conversación con La Tercera, Lichtman es claro en su veredicto para noviembre de este año: Kamala Harris vencerá a Donald Trump.

Para un chileno no familiarizado con su modelo, ¿cómo podría explicar la forma en que funcionan las Llaves para la Casa Blanca?

Las Llaves para la Casa Blanca son la alternativa a los analistas, que son amigos míos, son muy inteligentes, pero no tienen una base científica para sus pronósticos ni un amplio historial de predicciones acertadas. Son una opción a las encuestas, que son fotos instantáneas, pero de las que se abusa como predictores. Las claves para la Casa Blanca aprovechan la estructura de cómo funcionan realmente las elecciones presidenciales estadounidenses, pues votan al alza o a la baja en función de la fuerza y el rendimiento del partido para la Casa Blanca. Y eso es lo que calibran. Se fijan en cosas como las elecciones de mitad de mandato, la titularidad del cargo, las contiendas por la nominación del partido a la Casa Blanca, un tercer candidato, la economía a corto y largo plazo, los cambios políticos, el malestar social, los escándalos, los fracasos y éxitos militares y exteriores, y solo dos claves tienen algo que ver con los propios candidatos. Son claves de umbral muy alto, que miran si los candidatos son esos aspirantes únicos en una generación, inspiradores, transformadores, ampliamente atractivos como Franklin Roosevelt en el lado demócrata o Ronald Reagan en el lado republicano.

El historiador y predictor presidencial estadounidense Allan Lichtman. Archivo.

¿Por qué son tan relevantes esos parámetros específicos para predecir el resultado de unas elecciones presidenciales estadounidenses?

Desarrollé esos indicadores empíricamente. En 1981 me asocié con la principal autoridad mundial en predicción de terremotos, el ruso Vladimir Keilis-Borok, director del Instituto de Reconocimiento de Patrones y Predicción de Terremotos de Moscú. Y así nos convertimos en la extraña pareja del análisis político estadounidense. Reconceptualizamos las elecciones presidenciales, no como Jimmy Carter contra Ronald Reagan, no como republicano contra demócrata, no como liberal contra conservador, sino en términos sísmicos. En términos de estabilidad -el partido para la Casa Blanca se mantiene en el poder-, o en términos de terremoto -el partido para la Casa Blanca es expulsado-. Con esto en mente, utilizamos la metodología de reconocimiento de patrones de Keilis-Borok para analizar todas las elecciones presidenciales estadounidenses desde 1860 hasta 1980 para desarrollar el sistema. Y ese trabajo empírico nos llevó a las 13 claves, que eran el mejor conjunto de indicadores para separar el terremoto de la estabilidad. Y también condujo a nuestra sencilla regla de decisión: si seis o más de las 13 llaves van en contra del partido para la Casa Blanca, se les predice perdedores, de lo contrario se les predice ganadores. Utilizo este desarrollo retrospectivo para predecir con éxito 40 años de elecciones estadounidenses, empezando por mi predicción de la reelección de Ronald Reagan en abril de 1982, con casi 3 años de antelación, durante lo que entonces era la peor recesión desde la Gran Depresión, cuando el 60% de los estadounidenses decían que era demasiado viejo para volver a presentarse, y cuando sus índices de aprobación eran históricamente bajos. Y, por supuesto, predije la victoria de Donald Trump en contra de todos los expertos y los encuestadores y la mayoría de los demás modeladores en 2016. Predecir una victoria de Trump, como puedes imaginar, no me hizo muy popular en el 90% del mundo demócrata de Washington, D.C., donde enseño en la American University. Así que las predicciones son totalmente imparciales.

¿Es como una gran foto en lugar de una instantánea? Estoy pensando en las encuestas…

Siempre le digo a la gente: “No pierdas de vista el panorama general. Ignoren a los expertos, olviden las encuestas”. Los sondeos son instantáneas. De ellas abusan los compiladores de encuestas como Nate Silver, que nos aseguró que Hillary Clinton tenía entre un 70 y un 80 por ciento de posibilidades de ganar en 2016, basándose en las encuestas, llevándonos justo por el camino primoroso del error. Lo que no te dicen los oficinistas que compilan encuestas como Nate Silver es que el margen de error de las encuestas también es mucho mayor que el supuesto 3%, un poco más, un poco menos. Eso es puro error estadístico. Es el error que obtendrías si tuvieras un enorme tarro de bolas verdes y rojas, y sacaras una muestra para estimar el porcentaje de bolas rojas y verdes que hay en el tarro. Pero los seres humanos no son bolas rojas y verdes. Pueden mentir a los encuestadores. Puede que no respondan. Puede que no se hayan centrado en las elecciones. Pueden cambiar de opinión. Y nadie ha votado todavía. Así que los encuestadores tienen que adivinar quiénes son los votantes probables, y cada encuestadora tiene una forma diferente de hacerlo. Así que el margen de error es más bien del 9%, no de más o menos el 3%, como por fin empiezan a reconocerlo.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Archivo.

¿Cuál fue el resultado de su modelo para las elecciones de noviembre?

Hice mi predicción deliberadamente antes del debate para hacer llegar el gran mensaje de las Llaves, que es que lo que cuenta es gobernar, no hacer campaña. Y fui capaz de predecir que íbamos a tener una presidenta que marcaría un antes y un después, que Kamala Harris se convertirá en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, rompiendo, si no haciendo añicos, el techo de cristal, y que también se convertiría en la primera presidenta de ascendencia mixta africana y asiática, como presagiando una nación que se está convirtiendo rápidamente en una nación mixta, un país de mayoría minoritaria. ¿Cómo pude hacerlo? Porque, recuerda, se necesitan menos de seis claves negativas, y el partido para la Casa Blanca, los demócratas, tiene las de ganar. Descubrí que, según mi análisis, solo tenían cuatro claves negativas. La clave del mandato, porque perdieron escaños en la Cámara de Representantes de EE.UU. en las elecciones de mitad de mandato; la clave del cargo, porque el presidente en funciones ya no se presenta; la clave del carisma, porque, independientemente de lo que se piense de Harris, no es una Franklin Roosevelt; y la clave del fracaso exterior/militar, porque Gaza es un desastre humanitario sin final a la vista. Y aunque Estados Unidos no tiene botas sobre el terreno, estamos profundamente implicados en Oriente Medio. La única clave inestable es que he dado a la administración un éxito de política exterior en Ucrania, porque fue Biden y solo Biden, quien reunió a la coalición de Occidente que impidió a Putin conquistar Ucrania y luego ir tras los aliados originarios de Estados Unidos. El apoyo continuado ha permitido a Ucrania sobrevivir durante más de dos años y medio, e incluso llevar la guerra a territorio ruso, algo que nadie habría esperado. Pero incluso si esa llave hubiera dado la vuelta porque algo terrible se hubiera producido en Ucrania, sigue habiendo sólo cinco llaves. Así que en las peores circunstancias, las llaves siguen prediciendo una presidencia de Kamala Harris.

Hace unos meses, usted advertía de que el abandono de la carrera presidencial por parte del presidente Biden podía haber dejado al Partido Demócrata en muy mala posición dentro de su modelo. ¿Qué ha ocurrido en este periodo que explique el vuelco en el marcador, y la (eventual) victoria de la vicepresidenta Kamala Harris?

Fui muy crítico con los demócratas. Dije que se puede explicar la política estadounidense en una frase: Los republicanos no tienen principios, como se vio en el debate del martes. Y los demócratas no tienen agallas. Fueron los demócratas, tontamente, quienes destrozaron abiertamente a su presidente en funciones en público. Y parecía que no solo iban a echar a Biden, sino que también iban a tener una gran pelea en el partido. Eso les habría costado dos llaves, no solo la llave del cargo, sino también la llave de la contienda del partido, lo que podría haber sido fatal. Pero no sé si me escucharon, o si les nació un poco de coraje, pero se unieron en torno a Harris, salvando la llave de la contienda, lo que significó solo una pérdida en el modelo, la de la titularidad, no lo suficiente como para ser fatal en términos de una victoria prevista para Harris. La vicepresidenta también puede haber tenido un efecto positivo en otras dos claves, la clave del tercer partido. Ella puede haber contribuido al desvanecimiento de Robert F. Kennedy Jr., porque con Harris en la carrera, los votantes no tenían que elegir entre dos viejos blancos, y lo digo yo que soy un viejo blanco, pero es cierto. Con Harris al frente en lugar de Biden, creo que eso también ha tenido el efecto de amortiguar las protestas sociales, que realmente no han resurgido en ningún grado significativo, y salvar esa clave también. Así que las claves tienen plenamente en cuenta la transición de Biden a Harris.

El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una rueda de prensa en el Trump National Golf Club, en Rancho Palos Verdes, Estados Unidos, el 13 de septiembre de 2024. Foto: REUTERS.

¿Cómo define los puntos que algunos podrían definir como abiertos a debate? Estoy pensando, por ejemplo, en el punto ocho, Inquietud social, el punto nueve, Escándalos, y el punto 11, Carisma del aspirante.

Cuando desarrollé las claves por primera vez, en 1981-1982, la comunidad de pronosticadores profesionales me criticó por cometer el pecado capital de la subjetividad, y yo les expliqué que eso no es cierto. Hay ciertas claves de juicio, como el malestar social o el carisma de héroe nacional. Pero las claves están muy bien definidas. Por ejemplo, para que el malestar social se convierta en la clave, tiene que ser sostenido y poner masivamente en cuestión la estabilidad de la sociedad. Por ejemplo, en cuanto al malestar social, los ejemplos emblemáticos serían lo ocurrido a principios de los 70 y finales de los 60. No hay nada parecido en este momento. Bueno, la comunidad de pronosticadores tardó entre 15 y 20 años, y de repente se dieron cuenta de que el intento de abolir el juicio de las predicciones simplemente conduce a errores. Y la inclusión de indicadores de juicio, que te permite hacer una gama mucho más amplia de indicadores que los llamados modelos objetivos, es de hecho la forma más exitosa de hacer predicciones.

Ya cerrando, ¿qué le pareció el debate del martes?

Está claro que fue un cambio radical con respecto al debate anterior. Una clara victoria de Harris, que fue concreta, que tuvo aplomo, que fue positiva, que fue optimista. Trump despotricó y desvarió. Habló de locas teorías de la conspiración, como que los inmigrantes se comen a tus perros y gatos. ¿Quién iba a pensar que un candidato al cargo más importante del mundo haría ese tipo de declaraciones disparatadas? No fue la única locura que dijo. Y las encuestas mostraron una inversión completa del debate que sacó a Biden de la carrera. En ese momento, según la encuesta de la CNN posterior al debate, el 67% pensaba que Trump había ganado y el 33% que Biden había ganado. Uno creería al escuchar la opinión general que nadie creía que Biden ganó, pero fue 67-33. Un giro completo, casi exacto, en este debate, 63 opinaban que Harris había ganado, 37 que había ganado Trump. Así que ciertamente nada en ese debate afectaría a mi predicción.