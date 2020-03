América Latina se enfrenta al coronavirus

El día sábado Argentina fue conmocionada por la muerte de un hombre de 64 años que había sido diagnosticado con coronavirus (Covid -19) el pasado 28 de febrero. Este fue el primer fallecido en América Latina y significó un llamado de alerta para Buenos Aires y el resto de la región donde continúan aumentando los reportes de contagiados.

El paciente, que sufría de diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal, había regresado a Buenos Aires el 25 de febrero luego de viajar por Europa. Cabe recordar, que de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de la Nación hay 19 personas infectadas con Covid -19.

Ayer el Presidente Alberto Fernández sostuvo una extensa reunión con varios miembros de su gabinete, además de expertos en materia de salud y científicos para definir las medidas que debe tomar la Casa Rosada para enfrentar la epidemia y se resolvió entre otras cosas que los adultos mayores de 65 años opten por un “aislamiento social”, además se hizo un llamado a evitar los eventos masivos y postergar los viajes a los denominados países de riesgo: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos.

Por otro lado, Casa Rosada anunció que se destinaran 1.700 millones de pesos argentinos para fortalecer los servicios de salud,

Esta jornada el Mandatario incluso aseguró a La Nación que las personas que regresen a Argentina tras haber viajado a dichos lugares deben someterse a una cuarentena obligatoria. “La persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”.

Fernández además no descartó que se le niegue la entrada al país “a personas desde Italia” e indicó que se está estudiando la posibilidad de suspender todas las actividades públicas.

El temor ante el coronavirus hizo que el gobierno de la provincia argentina del Chaco decidiera establecer un “aislamiento social” a cuatro localidades de la zona durante 72 horas. Ello, a raíz de los nuevo casos confirmados en el territorio.

Colombia confirmó esta mañana seis nuevos casos, aumentando la cifra de contagiados a nueve en total.

El primer caso se dio a conocer el viernes y era una mujer que había viajado a España, Italia, EE.UU. y Argentina. Tras ello el gobierno de Iván Duque comenzó a implementar una serie de medidas como el “aislamiento preventivo” para personas que hayan estado en China, España, Francia e Italia.

Aeropuerto Internacional Bonilla Aragón en Palmira, Colombia. Foto: AFP

Además más actividades masivas han decidió ser postergadas, por ejemplo, ayer se confirmó que la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que iba a realizarse en Barranquilla entre el 18 y 22 de marzo no se realizará en dicha fecha.

Una medida similar es la que tomó el gobierno de Martín Vizcarra en Perú. Esta jornada se ordenó que los pasajeros provenientes de China, España, Francia e Italia deberán permanecer aislados en sus hogares durante dos semanas. Además se postergó el inicio del año escolar en 15 días.

Por otro lado, el Ministerio de Salud de Panamá confirmó el martes en la noche al primer panameño fallecido - y en segundo en América Latina- producto del virus; se trata de un hombre de 64 años que se desempeñaba como director de un colegio donde se confirmaron dos casos de Covid - 19.

Tras este anuncio las autoridades indicaron que hay ocho casos de coronavirus en el país y se ordenó suspender las clases en escuelas públicas y privadas hasta el 7 de abril.

En el caso de Paraguay, donde hay al menos cinco pacientes que dieron positivos al examen, las autoridades decidieron suspender las actividades masivas durante los próximos 15 días.

Hasta ahora se ha confirmado que el Covid -19 a llegado a 13 países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Paraguay.

De acuerdo a las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial hay 121 mil contagiados y 4.363 personas han fallecido.