Antonio Ledezma: “El exilio de Edmundo González es por el acoso de Maduro”

¿Qué piensa del exilio de González Urrutia, quien fue el candidato rival de Maduro en las elecciones y, según proclama la oposición, es el presidente electo de Venezuela?

Es la consecuencia del acoso al que ha sido sometido el presidente electo Edmundo González. No es ninguna sorpresa ni estoy haciendo especulaciones para llamar la atención. Es la verdad que se confirma en los hechos. Estos incluyen la orden de captura que dictó el régimen contra él, después de haberlo hecho objeto de una citación que no tiene ningún tipo de fundamento legal. El acoso iba incrementándose. No faltaron las amenazas de todo tipo, incluso poniendo en riesgo la propia integridad física del presidente electo. Recordemos que en las últimas manifestaciones que ha convocado María Corina Machado, ha sido ella quien ha tenido que asumir la conducción de las mismas porque Edmundo ha tenido que estar bajo resguardo, no solo por su edad, sino también por la relevancia de su distinción como presidente electo. Él es un símbolo y un ícono de esta lucha. Por eso había que resguardarlo. Este exilio es consecuencia del acoso al que somete a la disidencia el régimen de Nicolás Maduro.

Portadas de los periódicos españoles informan de la llegada del candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González a España para solicitar asilo, en Madrid, el 9 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

La victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones que proclama la oposición no ha sido reconocida por el gobierno de Nicolás Maduro. Esa victoria no se ha podido concretar. Ahora, Edmundo González sale al exilio y se instala en España. ¿Cree usted que esto debilita la posibilidad de ese reconocimiento?

No, yo creo que fortalece algunos escenarios porque, esté donde esté, Edmundo González va a seguir siendo el presidente electo de Venezuela, ya sea que resida en Caracas, en Madrid o si se muda a Washington, esté donde esté. Él tiene esa credencial de presidente legítimo elegido por los venezolanos el pasado 28 de julio. Su exilio hace posible, al mismo tiempo, que se puedan desarrollar agendas de trabajo en los dos escenarios que tenemos hoy, en las dos Venezuelas que hay. En la Venezuela que integramos casi 9 millones de venezolanos desterrados, Edmundo González va a desempeñar un rol histórico. Pero también lo hará en la otra Venezuela, la que sigue resistiendo allá, en el territorio nacional, donde María Corina Machado va a confirmar su proclama de que la lucha es hasta el final. Ella va a seguir resistiendo ahí, al lado del valeroso pueblo venezolano.

Uno de los mensajes que leímos cuando nos enteramos de la noticia del exilio de Edmundo González vino del gobierno venezolano, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien decía que las autoridades venezolanas, el gobierno de Maduro en este caso, le habían otorgado los salvoconductos necesarios a Edmundo González para que saliera de Venezuela en aras de la paz política. ¿Negoció la oposición con el gobierno para que este exilio se produjera? ¿Cómo se lograron estos salvoconductos? ¿A cambio de qué?

Para nada. La oposición de Venezuela la lidera María Corina Machado y ella no puede estar negociando con un régimen que la hostiga, que la persigue, que la acosa. No. Este anuncio es un acto cínico por parte de los voceros de esta dictadura, los cuales son capaces de hablar del adelanto de la Navidad, son capaces de hablar de la paz. La paz será en un cementerio, porque lo que quiere hacer Maduro es silenciar a Venezuela, convirtiéndola o reduciéndola a un gigantesco cementerio. Maduro ve al país como una gran cárcel, un gran campo de concentración. Mal puede haber paz en un país donde más de 90.000 testigos están siendo acosados en sus casas porque los persiguen. Porque lo que ha emprendido este esbirro es una brutal represión.

El candidato venezolano Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado conversan durante un mitin de campaña para las elecciones presidenciales en Valencia, estado Carabobo, el 13 de julio de 2024. Foto: Reuters

Pero, ¿cómo puede un avión de la Fuerza Aérea Española aterrizar en Caracas y llevarse a Edmundo González sin tener el visto bueno o la tolerancia del gobierno de Maduro?

Esto tiene que ver con los acuerdos de la dictadura de Maduro con el gobierno de España. Otra cosa es que en esto haya actuado la oposición. La oposición está resistiendo dentro de Venezuela. La oposición que está enfrentando a esta dictadura. Esos fueron arreglos, sin duda alguna, entre el gobierno de España y la dictadura de Venezuela.

¿Y qué puede pasar ahora con María Corina Machado? ¿Va a seguir participando ella en los mítines políticos a cielo abierto? ¿Va a seguir mostrándose en reuniones públicas?

Yo le daría un giro a la pregunta. Más bien haría la pregunta así: ¿qué no le ha pasado a María Corina Machado? Los que conocemos a María Corina Machado, los que hemos luchado a su lado hace muchos años, estamos conscientes de todos los traspiés, de todos los obstáculos, de todos los golpes que ha recibido María Corina. Golpes físicos como aquellos que hicieron posible que le fracturaran el tabique nasal, me refiero a los golpes que la postraron en el propio piso del Parlamento, por donde fue arrastrada. Me refiero a la persecución política para despojarla de su fuero parlamentario, la inhabilitación arbitraria de la que fue víctima para impedir que fuera la candidata presidencial en las pasadas elecciones. La manera como le limitan su desplazamiento por el país impidiéndole que pueda usar vuelos comerciales, lo cual más bien María Corina convirtió en una oportunidad. Estoy seguro de que ella, ante este nuevo panorama, va a reinventarlo y transformarlo en una ocasión para seguir luchando, honrando ese compromiso que tiene con los venezolanos.