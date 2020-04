Argentina se alista a flexibilizar la cuarentena desde el próximo lunes

A pocos días de que la extensión de la cuarentena en Argentina, prevista hasta el domingo, llegue a su fin, el gobierno ya anunció cuáles serán los próximos pasos. Eso sí, aún no se prevé una gran apertura del país ni un fin total de las medidas de aislamiento social.

Hace un mes, el 20 de marzo, el Presidente Alberto Fernández decretó por primera vez la cuarentena total, algo que el gobierno ha catalogado como un “triunfo” en la lucha contra la propagación del coronavirus.

Pero desde que el gobierno permitió una apertura de 11 actividades este lunes, ahora el Ejecutivo evalúa qué estrategia pondrá en marcha a partir del 27 de abril. El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó la noche del lunes que se abrirá una cuarentena en algunas zonas del país: una cuarentena focalizada.

“La cuarentena va a seguir, solo que con características distintas”, explicó el ministro, quien agregó: “Vamos a empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de las provincias, por nivel epidemiológico. No será igual lo que vaya pasando en cada una de ellas. No pueden implementarse las mismas decisiones para lugares donde no hubo casos”.

Eso significa que cada provincia y ciudad definirá su grado de apertura, aunque por ahora no se ha tomado una decisión respecto del regreso a clases.

Se trata de la fase cuatro de la cuarentena que, según el diario Clarín, potenciará el rol y la definición de cada gobierno local sobre lo más conveniente en su territorio.

Así, por ejemplo, para el gobierno no tendría sentido mantener cerrados los comercios en lugares donde no circula el virus. Por ello, se hará un mapeo sobre qué actividad podrá retomarse y donde la decisión final la tendrán los gobernadores. Mientras tanto, el Presidente mantendrá consultas con especialistas y con los gobernadores para escuchar pedidos de aperturas y sugerencias. Además, se monitorea la situación del país tras la apertura de las 11 actividades, como las oficinas de pago de impuestos, consultorios médico, establecimientos para atención de víctimas de violencia de género, etc.

“Desde (el Ejecutivo) fijamos lo general, qué se puede hacer y qué no. Pero cada gobierno provincial o municipal es el que debe garantizar que eso se cumpla”,explicó un funcionario a Clarín.

Para determinar si se puede decretar una apertura o no, se cruzarán parámetros como el nivel de concentración de la población, actividad económica y comercial, la conexión con otras ciudades y la situación epidemiológica. Eso sí, el transporte entre las ciudades seguirá prohibido.

“Es difícil decir que el escenario es bueno; es una pandemia mundial, pero suelo decir que estamos menos mal que en otros países y eso se debe al enorme esfuerzo que hemos hecho los argentinos con la cuarentena, el comienzo inmediato de las medidas restrictivas cuando empezaron los primeros síntomas”, declaró el ministro de Salud.