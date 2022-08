Atacante de Salman Rushdie dice estar “sorprendido” de que escritor siga vivo

Hadi Matar, de 24 años de edad, el sujeto que apuñaló al escritor Salman Rushdie. Foto: AP

En una entrevista con el New York Post desde la prisión, Hadi Matar aseguró que el novelista “no me simpatiza. No pienso que sea muy buena persona”. “Es alguien que atacó al islam. Atacó sus creencias, los sistemas de creencias”, agregó.