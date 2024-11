Aumentan a 155 los muertos por las inundaciones en España y el líder de la oposición arremete contra el gobierno

Al menos 155 personas han muerto por las lluvias torrenciales y las inundaciones provocadas por el fenómeno meteorológico conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a la Comunidad Valenciana.

Valencia, la región más afectada, experimentó su mayor cantidad de lluvia en 28 años, con personas atrapadas en sótanos y pisos bajos de edificios. Vehículos abandonados en el tráfico fueron arrastrados por las riadas. Los trabajadores de emergencia todavía están luchando para rescatar a los atrapados, mientras se llevan a cabo operaciones para recuperar cuerpos y limpiar escombros.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, solicitó la incorporación del Ejército para reforzar la ayuda “por tierra, mar y aire” y el gobierno central ha informado que el viernes se unirán 500 efectivos más de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En el distrito de La Torre, la policía localizó siete cadáveres (aunque en un principio se informó que eran ocho) en el interior de un garaje y a otra mujer más dentro de su domicilio. El Ayuntamiento de Valencia, donde han muerto en total al menos 12 personas, habilitó en la iglesia de esta pedanía un punto de atención social para canalizar todas las peticiones y ayuda para las personas afectadas. La alcaldesa María José Catalá aseguró que se están retirando vehículos, limpiando la zona y acopiando comida y agua.

Una mujer se encuentra entre los escombros tras las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en Paiporta, España, el 31 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan en distintas localidades en unas horas clave para intentar localizar a personas con vida, ya que todavía puede haber ciudadanos atrapados en garajes, según la teoría que manejan las autoridades. Paralelamente, muchas familias intentan localizar a sus seres queridos rodeados de un panorama desolador con infraestructuras destrozadas, carreteras cortadas y viviendas anegadas.

Las tareas de limpieza, en las que colaboran bomberos, equipos municipales, la UME y centenares de vecinos, también siguen con la tarea urgente de retirar el lodo, los escombros y los cientos de vehículos que han quedado apilados en calles y carreteras.

A 10 kilómetros de la capital valenciana, la localidad de Paiporta es considerada como la “zona cero” de la tragedia. Allí fue localizado un gran número de víctimas mortales, alrededor de 62, según confirmó a la Televisión Española la alcaldesa del municipio, Maribel Arbalat. Todos los cuerpos recuperados han sido trasladados a la morgue habilitada en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se reforzó el personal forense para acelerar las identificaciones y autopsias.

Los vecinos se están quejando por la falta de información y coordinación entre los servicios de emergencia y usuarios en redes sociales han denunciado “saqueos” de tiendas y supermercados, mientras la mayoría sigue sin agua ni luz.

Una combinación de imágenes muestra vistas satelitales de una carretera y un puente antes (arriba) y después de las inundaciones, en Paiporta, Valencia, España, el 18 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Las calles de este y otros municipios amanecieron el jueves cubiertas por un espeso lodo que dificulta caminar y que se acumula también en viviendas y negocios. “En 5 minutos estábamos con el agua por la cintura”, dijo a TVE Darío, uno de los afectados, que asegura que el desbordamiento se produjo en cuestión de minutos, sin apenas darles tiempo “a nada”. “Fue aterrador”, aseguró Joan San Saloni, también vecino de Paiporta, que acogió en su casa a unas 14 personas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para el viernes, inicio de un puente festivo en el que la DGT ha pedido que no se viaje a Valencia, a cinco comunidades en alerta: Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura y, una vez más, Comunidad Valenciana. Además, el aviso es naranja, riesgo importante, en todas las comunidades, salvo Extremadura. En principio, no hay ningún rojo.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, viajó a Valencia “para conocer de primera mano la evolución de esta catástrofe”. “Yo estoy muy orgulloso de la colaboración de los presidentes autonómicos, de los alcaldes y creo que son ellos los que han cargado con el peso de esta emergencia nacional”, afirmó durante una comparecencia el jueves.

El líder popular también criticó el hecho de que el gobierno no le había informado a él, siendo el líder de la oposición, sino a sus presidentes autonómicos, algo que tachó de “excepcional”. “En una emergencia nacional, además de humanidad, se necesita colaboración”, indicó.

Una mujer mira desde un balcón los coches amontonados en una calle cubierta de barro tras las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, en Paiporta, España, el 31 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Feijóo se quejó de no tener “ninguna información del gobierno central, ninguna” y le reclamó “colaboración”, insinuando que el Ejecutivo central no está ocupándose de la catástrofe. “Al gobierno no le pediría mayor colaboración, le pediría alguna colaboración. Ayer ustedes han visto lo que ha ocurrido en el Congreso; se describe por sí solo. Había más preocupación por los medios públicos y su control que por las personas que están aquí en una situación límite”.

También responsabilizó de una posible falla de los protocolos al gobierno central. “Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe. Y la información que se recibe son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del gobierno central. Léase la Aemet, que es la que informa sobre la previsión de las horas o las precipitaciones, y la Conferencia Hidrográfica, que es la que tiene competencia exclusiva en los cauces y en la gestión hidráulica de los ríos. A partir de ahí hay un organismo, donde está también la Administración del Estado y la autonómica, que toma decisiones”, dijo.

El rey Felipe VI pidió este jueves “permanecer unidos” durante un discurso tras asistir al I Encuentro de Ciudades Iberoamericanas en Madrid. “Nos unimos a su dolor. Debemos todos, administraciones, instituciones y sociedad civil, permanecer unidos para paliar este golpe tan duro. Cuentan con todo nuestro apoyo, ánimo y aliento, con los de todo un país”, dijo.