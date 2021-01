Barry Finegold, senador estatal de Massachusetts: “La mejor estrategia para Biden es ignorar a Trump”

En la antesala del cambio de mando en Estados Unidos, el país ha vivido horas de tensión y alta incertidumbre. Bien lo sabe Barry Finegold, abogado y senador estatal de Massachusetts, cuna del clan Kennedy y bastión tradicional de los demócratas como él. En esta entrevista con La Tercera, el legislador se refiere al escenario político que vive Estados Unidos a y los desafíos que enfrentará el sucesor de Donald Trump.

¿Cómo describiría el actual escenario político en su país?

Estas últimas semanas han sido muy difíciles políticamente, pero hay una sensación de optimismo y esperanza por el juramento de un nuevo Presidente. Creo que muchas personas en Estados Unidos realmente sintieron que Donald Trump estaba llevando a nuestro país en la dirección equivocada y Biden nos llevará de regreso a la dirección correcta.

¿Cree que con Biden como Presidente se cambiará la forma en que se hace política?

Bueno, creo que tendremos una respuesta más federal al coronavirus en lugar de que cada estado haga lo suyo, como fue durante el último año. Será mejor para nosotros a largo plazo. El Presidente Biden presidió el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de Estados Unidos durante muchos años, así que es alguien que ha trabajado tanto con demócratas como con republicanos. Creo que, además, nuestras relaciones con países sudamericanos como Chile mejorarán. Biden volverá a ser un líder más global y creo que el mundo debería ser muy optimista al respecto.

¿Usted percibió los niveles de polarización extrema que derivaron en el asedio al Capitolio a principio de mes?

Sí, fue uno de los momentos más complicados para gobernar. Ha sido muy difícil lograr que las cosas se hagan, porque la gente está muy dividida. Por ejemplo, un gran problema que tuvimos el año pasado, relacionado a esto, fue la visión de la gente sobre nuestra fuerza policial. Tenemos a una gran policía, de las mejores del mundo, pero lamentablemente se ha visto involucrada en hechos discriminatorios. El tema es que, en lugar de trabajar juntos para tratar de encontrar una solución a este problema, la gente se polarizó, y se terminó separando entre los que apoyaban o no a la policía, cuando realmente se trata de cómo podemos mejorar nuestra fuerza policial para que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Tengo la esperanza de que ahora, con un nuevo gobierno, la población se torne menos política y esté menos polarizada.

En las últimas décadas Massachusetts se ha inclinado por candidatos demócratas en las presidenciales. ¿Cómo ha sido la política interna de su estado durante el gobierno de Donald Trump?

Fue difícil, porque creo que los grandes líderes políticos quieren, como decimos en Estados Unidos, “traer a todos a la tienda”. Esto significa que todos estén de su lado, que trabajen juntos por un objetivo. Sin embargo, el Presidente Trump era alguien que solo quería dividir a la gente y no hacer que todos permanecieran unidos. Entonces, siendo de Massachusetts, fue mucho más difícil trabajar con este Presidente debido a la falta de deseo de tener un país unificado.

Se dice que los primeros 100 días de un gobierno marcan cómo será la administración en los próximos cuatro años. ¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades de Biden durante sus primeros tres meses?

Lo primero que tiene que hacer es encontrar una manera de que la vacuna se distribuya más rápido. Creo que tiene que encontrar formas de unificar nuestro país y tiene que trabajar para que nuestra economía vuelva a donde estaba antes.

Por el juicio político, la figura de Trump seguirá presente durante los primeros meses de gobierno de Biden. ¿Cómo cree que Biden debería manejar esta situación?

Creo que debería ignorar a Trump. Trump volverá a ser un ciudadano común y Biden debería mirar hacia el futuro. Yo siempre lo he hecho así en política, no estoy enfocado en mis oponentes, estoy enfocado en mí mismo. Si cuido a mis electores, mis electores me cuidarán a mí. Creo que lo mejor que puede hacer Biden es ignorar cualquier cosa que tenga que ver con Trump y concentrarse en tratar de ayudar a los estadounidenses.

¿Cuál será el mayor desafío para el próximo Presidente?

Creo que su mayor desafío será simplemente lidiar con las secuelas de una pandemia masiva y tratar de que todos se levanten y la superen. Incluidas aquellas personas que no están en los extremos superiores de la riqueza, asegurándose de que puedan, para recuperarse, conseguir buenos trabajos y tener seguridad financiera.