Bolsonaro cuestiona viaje de periodista británico e indigenista que desaparecieron en Amazonía: “Puede pasar cualquier cosa. Puede ser un accidente, puede ser que los ejecuten”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó el viaje del periodista inglés Dom Phillips y el indigenista Bruno Araújo por la Amazonía brasileña, luego que se perdiera su rastro mientras visitaban la tierra indígena del Valle del Javari, lo que motivó un despliegue del Ejército en la zona para ubicarlos.

“De verdad. Solo dos personas en un bote en una región completamente salvaje es una aventura que no se recomienda hacer. Puede pasar cualquier cosa. Puede ser un accidente, puede ser que los ejecuten”, sostuvo el mandatario brasileño en una entrevista con SBT.

El periodista inglés Dom Phillips, antiguo colaborador en The Guardian y The Washington Post, y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira, de la Fundación Nacional del Indio (Funai) desaparecieron este fin de semana en el Valle del Javari, en el Amazonas de Brasil, una región más grande que Austria y hogar de la mayor concentración mundial de tribus no contactadas.

Asimismo, Bolsonaro indicó que la información que tienen las autoridades es que, durante el trayecto, fueron abordados por dos personas que ya han sido identificadas y detenidas por la Policía Federal.

Bolsonaro, que está en contra de la demarcación de nuevas tierras indígenas y cuyo gobierno ha defendido la liberación de la minería en áreas ya demarcadas, ha recibido críticas por decir que “cada vez más, el indio es un ser humano igual que nosotros”.

Al margen del debate indigenista en Brasil, la Secretaría de Seguridad Pública de la región amazónica destinó recursos para las labores de búsqueda del periodista y el indigenista, que incluyen transporte aéreo y fluvial, según consiga el diario Folha.

El gobierno dispuso un grupo de trabajo, integrado por agentes de la Policía Federal, la Marina, el Ejército, el cuerpo de Bomberos, la Fundación Nacional del Indio (Funai), así como la Defensa Civil y la Fuerza Nacional, en el municipio de Tabatinga para concentrarse en la búsqueda, informó el diario O Globo.

El reportero inglés viajaba con Araújo, un exfuncionario del gobierno encargado de proteger a los pueblos indígenas aislados de Brasil, quien durante mucho tiempo ha recibido amenazas de los madereros y mineros que buscan invadir sus tierras, tal y como recogió el diario The Guardian.

Según un comunicado de la asociación Univaja y el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas Aislados, los dos viajaron a la zona en un bote con el objetivo de visitar un equipo de vigilancia ubicado en el pueblo Lago do Jaburu, cerca de la base de la Funai, para realizar algunas entrevistas con líderes indígenas.

El último registro de Phillips y Araújo se produjo en la mañana del domingo en San Rafael, donde se detuvieron para hablar con un residente llamado Churrasco, quien no se encontraba en el lugar, por lo que hablaron con la esposa y la hija. Luego, partieron para Atalaia do Norte, un viaje que dura aproximadamente dos horas, donde se les perdió la pista. Distintos líderes indígenas han afirmado haber identificado a tres sospechosos involucrados en su desaparición, según informó el diario O Globo.

Asimismo, el fiscal de la Unión de los Pueblos Indígenas de l Valle de Javari, Eliesio Maru, afirmó que la información de que el gobierno brasileño ha creado un grupo de trabajo desde el principio es falsa. “No hubo tal involucramiento de las fuerzas del Estado brasileño en ese primer momento”, señaló, según el citado medio.