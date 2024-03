Kate Middleton, princesa de Gales, se disculpó este lunes a través de la red social X por haber editado una fotografía publicada por el Palacio de Kensington junto a sus tres hijos en el Día de las Madres este domingo, su primera imagen oficial desde que se sometió a una operación abdominal en enero. “Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer”, escribió.

La imagen, en la que aparece junto a sus tres hijos -la princesa Charlotte y los príncipes George y Louis- fue tomada por el príncipe Guillermo y encendió varias alarmas por supuestas acusaciones de manipulación digital, tras lo cual reconocidas agencias fotográficas decidieron retirar la imagen oficial de circulación.

The Associated Press, Reuters y Agence France-Presse emitieron avisos instando a las organizaciones de noticias a eliminar la imagen horas después de ser publicada por el Palacio de Kensington. Era la primera imagen compartida por Kate desde su cirugía abdominal anunciada por el Palacio en enero y tras desconocerse su estado de salud en las semanas siguientes.

Cómo la imagen editada de Kate Middleton está aumentando las especulaciones sobre su estado de salud Foto: @princeandprincessofwales

Lejos de haber calmado la incertidumbre entre los seguidores de la Casa Real, los cibernautas están molestos con el Palacio de Kensington e incrédulos de que la princesa de Gales se encuentre bien de salud, como ha asegurado la monarquía antes a través de comunicados oficiales.

“¿Por qué no podrían simplemente haber publicado una foto para el Día de la Madre de Kate durante la coronación, digamos, con una pequeña nota suya? Eso hubiera estado bien. No esperamos que se maquille durante su pausa. Ahora nos preguntamos: ¿escribió siquiera el mensaje que acompañó la polémica foto?”, apuntó en una columna Liz Jones, periodista británica del medio Daily Mail.

La columnista añade que Kate no es una “aficionada”, como afirmó en su disculpa, sino que al contrario, “es una fotógrafa experimentada (después de todo, es la patrocinadora de la Royal Photographic Society). ¡Y fue Guillermo quien lo tomó! ¡Es perfeccionista y nunca haría un mal trabajo con nada! Ahora bien, no quiero acusar al Palacio de Kensington de mentir. Pero creo que es el Palacio, no la princesa, el que trata al público en general con desdén. El Palacio piensa que todos somos estúpidos y nunca cuestionará nada de lo que digan los galeses”.

La “notificación de muerte” enviada por The Associated Press alertaba a los periodistas de que después de “una inspección más cercana, parece que la fuente ha manipulado la imagen”, tras lo cual casi toda la atención se centró en la mano izquierda de la princesa Charlotte, de quien afirmaron le faltaba parte de la muñeca.

Otros “observadores reales”, como los describe The Independent, resaltaron más inconsistencias en la fotografía real mediante redes sociales. Una de ellas fue la alineación del patrón del suéter en el hombro del príncipe Louis, así como una línea blanca irregular en el fondo cerca de su rodilla. Otros comentaron que la princesa de Gales no llevaba su anillo de bodas, mientras que su mano también parece estar inusualmente borrosa.

También resaltaron que el príncipe Louis tenía los dedos cruzados y un árbol al fondo parecía tener hojas a mediados de marzo, y que una pared cerca de su pierna parece desconectarse. Reclamaron que el pomo de la ventana detrás de la familia no se reflejaría en el cristal y que al príncipe George le faltaba un pie.

Cómo la imagen editada de Kate Middleton está aumentando las especulaciones sobre su estado de salud Foto: Reuters

El Dr. Hany Farid, profesor de ciencias informáticas en la Universidad de California Berkeley, dijo al medio inglés The Telegraph que el problema con la manga de la princesa Charlotte parecía un “mal trabajo de Photoshop”. Otro análisis de Sky News de los metadatos de la foto encontró que la imagen fue tomada con una cámara Canon y guardada en Adobe Photoshop dos veces en una Apple Mac. Otros expertos sugirieron que podría haber utilizado una herramienta de inteligencia artificial.

“Aquí no somos los villanos. Somos ciudadanos preocupados, desesperados por migajas de consuelo sobre nuestra realeza favorita, nuestra persona más importante. Al ampliar la foto en las pantallas de nuestros teléfonos, incluso superamos a las agencias de noticias oficiales al detectar las anomalías en esa toma. Gente común, preocupada y preguntándose por qué, si la foto realmente fue manipulada, Guillermo no podía simplemente tomar una maldita foto familiar normal en su teléfono y publicarla”, escribe Jones en su columna.

“¿Por qué no enviaron a un fotógrafo acreditado con décadas de experiencia profesional para tomar la foto? ¿Estaba demasiado enferma para eso?”, se preguntó.

En tanto, Caroline Davies escribió en The Guardian que existía “consternación en el palacio” tras el fracaso del intento por disipar los rumores sobre la princesa de Gales”. A su juicio, la foto familiar “tenía como objetivo ofrecer tranquilidad y disipar las especulaciones descabelladas en internet sobre su salud y la afección que requería la cirugía”.

“Los teóricos de la conspiración generalmente necesitan muy poco para alimentar su frenesí alimentario. La manipulación torpe de píxeles fue maná”, aseguró.

No hubo respuesta inmediata del Palacio de Kensington a las especulaciones sobre las modificaciones de las fotografías. Tampoco ha publicado la fotografía original, a pesar de la presión de sus seguidores. Horas después de pedir disculpas en X, la princesa de Gales fue fotografiada junto al Príncipe Guillermo saliendo del Castillo de Windsor.

Cómo la imagen editada de Kate Middleton está aumentando las especulaciones sobre su estado de salud. Foto: Reuters

El príncipe de Gales se dirigía a la Abadía de Westminster para el servicio anual del Día de la Commonwealth con la pincesa a su lado. Pero según MailOnline, Kate iba a una cita privada sin especificar en el centro de Londres, antes del servicio de las 2:45 pm al que asistieron miembros de alto rango de la realeza, incluidas la reina Camilla y la princesa Ana.

El 17 de enero, el Palacio de Kensington emitió un comunicado diciendo que la princesa de Gales se había sometido a una “cirugía abdominal planificada” que requeriría una hospitalización adicional de 10 días, pero se negó a especificar el motivo de la operación. Indicaron que Kate no reanudaría sus deberes reales (es decir, apariciones públicas) hasta después de Pascua de Resurrección, si no más tarde. Dicho y hecho, no ha aparecido oficialmente en público en semanas.

Cómo la imagen editada de Kate Middleton está aumentando las especulaciones sobre su estado de salud. Foto: Archivo

La semana pasada apareció una fotografía de los paparazzi de Kate y su madre Carole Middleton en un automóvil, con la princesa en el asiento del pasajero. La imagen borrosa, en la que Catalina de Cambridge lleva grandes lentes de sol, hizo poco para calmar la preocupación del público por su estado de salud.

Los rumores de que Kate podría asistir al desfile militar anual Trooping the Colour en junio, durante el cual la Familia Real siempre aparece en el balcón del Palacio de Buckingham, fueron rápidamente derribados por el Palacio la semana pasada, intensificando los rumores sobre la causa de la prolongada ausencia de la esposa del príncipe Guillermo del ojo público.