Comunidad africana amenaza con uso de fuerza militar para restituir a derrocado presidente de Níger

La posición de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental con respecto al golpe de Estado en Níger es clara: “Respaldaremos a nuestro pueblo en nuestro compromiso con el estado de derecho”, declaró su presidente, el mandatario nigeriano Bola Tinubu, en la reunión del organismo.

El bloque de 15 naciones, conocido como CEDEAO, convocó a sus ministros de Defensa para examinar las amenazas que representa el golpe militar, con el fin de “tomar todas las medidas necesarias, (las cuales) podrían incluir el uso de la fuerza” si el presidente nigerino derrocado Mohamed Bazoum no es reinstalado en el puesto en una semana a más tardar. El organismo está decidido a recurrir a la fuerza militar después de que sanciones económicas y de viaje implementadas contra los conspiradores no lograron revertir la situación, según un diplomático occidental en la capital Niamey que no quiso ser identificado por razones de seguridad.

Sigue sin estar clara la forma en que el bloque cumpliría su amenaza, dada su falta de coordinación a la hora de proporcionar seguridad a nivel regional, y oficialmente con el Departamento de Estado de Estados Unidos en Níger, dijo Aneliese Bernard, directora de Strategic Stabilization Advisors (Asesores de Estabilización Estratégica), un organismo especializado en proporcionar asesoría para ambientes complejos.

“En la actualidad no hay confianza suficiente entre los miembros de la CEDEAO, y esa falta de confianza es lo que echará por tierra cualquier tipo de respuesta coordinada”, agregó Bernard.

Otras intervenciones

Esta es la primera ocasión en años recientes que la CEDEAO ha considerado emplear la fuerza para intervenir y restablecer la democracia en países donde se han cometido golpes de Estado.

En medio del resurgimiento de derrocamientos presidenciales a manos de militares en África Occidental y Central, cuatro naciones son gobernadas por uniformados en la región, países en los que el bloque ha intentado infructuosamente que se restablezca la democracia. La mejor herramienta a su alcance ha sido aplicar sanciones económicas, que con frecuencia no traen consigo ningún efecto deseable y estrujan a los ciudadanos, que ya de por sí enfrentan una elevada tasa de pobreza y hambre.

Sin embargo, la CEDEAO sí ha empleado la fuerza en la historia reciente para restablecer el orden en países miembros: la ocasión más reciente fue en Gambia en 2017, después de que el presidente Yahya Jammeh se negó a dejar el cargo una vez de que perdió los comicios. Pero incluso en ese caso, la medida involucró gestiones diplomáticas encabezadas por los entonces presidentes de Mauritania y Guinea, si bien Jammeh parecía actuar por propia iniciativa después de que el Ejército gambiano le prometió lealtad al ganador de las elecciones, Adama Barrow.

La CEDEAO también estaba a cargo de una operación de fuerzas de paz regionales que fue encabezada por Nigeria en la década de 1990 y en los primeros años de la del 2000 con el fin de ayudar a restablecer el orden en varios países, desde Liberia -adonde se enviaron fuerzas por primera vez en 1990 durante la letal guerra civil de ese país- hasta Sierra Leona en 1997, cuando el gobierno democráticamente electo de Ahmed Tejan Kabbah fue derrocado.

Operación difícil e incierta

Las fuerzas armadas de Níger -un país sin acceso al mar que depende de vecinos como Nigeria para su suministro eléctrico y de Benín para sus operaciones portuarias- podrían no resistir mucho tiempo a las acciones de una fuerza conjunta de la CEDEAO, dijo Bacary Sambe, investigador de conflictos del Timbuktu Institut, un organismo de investigación ubicado en Senegal.

Algunos analistas han dicho que el éxito de una intervención militar de esa naturaleza también dependería de cómo pueda coordinarse la CEDEAO con sus miembros y con organismos externos como la Unión Africana. Ya hay indicios de una falta de sinergia: la CEDEAO le dio un plazo de una semana a la junta militar de Níger para dejar el poder, más breve que el ultimátum de 15 días que la Unión Africana les impuso para que regresaran a sus cuarteles.

Existen también limitaciones económicas con respecto a cómo podría implementarse la logística y el financiamiento para una fuerza así, lo que deja una ventana abierta para que Occidente dé su respaldo, dijo Kabir Adamu, fundador de Beacon Consulting, una firma de consultoría en seguridad con sede en Abuya.

“Una intervención militar sería un poco difícil, pero el mundo occidental y Francia tienen opciones a su alcance. En el caso del reto económico, eso puede ser enfrentado con respaldo por parte de otros países, y el reto técnico también”, señaló Adamu.

La oposición por parte de otros regímenes militares vecinos podría complicar aún más la respuesta de la CEDEAO. Mali y Burkina Faso, ambos gobernados por soldados que se amotinaron, han dicho que considerarían una intervención en Níger como una declaración de guerra en contra de ellos, mientras que Guinea también condenó la posición de la CEDEAO y se comprometió a no participar en las sanciones.

Los cuatro países comparten fronteras, lo que podría facilitarles aliarse a lo largo de la región del Sahel en la vasta superficie árida al sur del desierto del Sahara, desde Guinea en un extremo hasta Níger en el otro.

Capacidad de fuerza internacional

En diciembre, el bloque dijo que estaba decidido a establecer una fuerza regional para intervenir en caso de golpes de Estado, pero desde entonces no se ha dicho nada sobre el establecimiento de una fuerza así ni cómo operaría.

Sin embargo, en términos de cifras, se cree que, si la CEDEAO decide emplazar fuerzas de seguridad en Níger, su número sería mucho mayor que el de los 7.000 miembros de la fuerza multinacional enviada a retirar a Jammeh de la presidencia.

Nigeria por sí sola cuenta con las fuerzas armadas de mayor tamaño en África occidental, con 230.000 efectivos, aunque no todos son soldados de vanguardia.

Nueve de los 20 países con las mejores fuerzas armadas en África son de democracias del occidente africano que aún están vigentes, según Global Fire Power, un sitio web que da seguimiento a información de defensa de 145 naciones. Sólo Nigeria, ubicada en cuarto sitio, está entre las cinco más poderosas del continente, mientras que Mali, ubicada en vigésimo primer sitio en la clasificación africana, es la que está mejor posicionada entre los cuatro países en los que recientemente ocurrieron golpes de Estado.

Influencia de Occidente y Rusia

Una intervención militar en Níger encabezada por la CEDEAO, y la resistencia resultante por parte de Mali, Burkina Faso y Guinea, podría mantener a Occidente y a otras partes de África encajonados “en medio de una batalla geopolítica entre Occidente y Crimea”, dijo Adamu de Beacon Consulting.

El golpe de Estado en Níger podría extender el alcance de la organización militar privada rusa Grupo Wagner en África occidental, posicionándose como el asociado preferido en cuestiones de seguridad, desde Mali, donde ha ayudado a combatir a grupos yihadistas, hasta Burkina Faso, cuyo régimen ha dicho que Rusia es un “aliado estratégico” después de que expulsó a las fuerzas francesas en febrero.

Yevgeny Prigozhin, jefe de Wagner, elogió el golpe de Estado, calificándolo de “la lucha de su pueblo (nigerino) contra los colonizadores”, refiriéndose a Francia, que junto con Estados Unidos tiene a miles de soldados en Níger, considerado el último aliado de Occidente en el Sahel.

“La junta militar (en Níger) no puede ver hacia Rusia, (pero) depende de qué tan lejos quiere llegar”, señaló Adamu.