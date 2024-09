Comunidad Palestina denuncia ante comisión de RREE del Senado la afectación de derechos de ciudadanos chilenos por parte de Israel

Luego del anuncio por parte de Israel de la construcción de un nuevo asentamiento, llamado Nahal Heletz, en la zona agrícola Makhrour o Valler del Battir ubicado en la ciudad de Beit Jala, la Comunidad Palestina ha manifestado su preocupación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado debido a que esta colonia afectará el derecho de propiedad de ciudadanos chilenos.

Una vista aérea de un asentamiento israelí. en Cisjordania. Se trata de Ma'ale Efrayim ubicado en el valle del Jordán. Foto: Archivo

Según la Comunidad Palestina, se estima que en Chile residen más de medio millón de ciudadanos de origen palestino, de los cuales se cree que un 40% proviene de la ciudad de Beit Jala, por lo que esta nueva colonia afectará directamente el derecho de propiedad de ciudadanos chileno, donde se estima que al menos un 60% de las parcelas agrícolas de la zona tienen entre sus propietarios a algún ciudadano chileno.

“Hoy no venimos a defender los derechos de los palestinos, hoy venimos a exigir que el Estado de Chile proteja las propiedades de sus ciudadanos”, dijo Diego Khamis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina.

“Lo que queremos pedir acá es que podamos oficiar hoy día mismo al Ministro de Relaciones Exteriores para pedir que el Estado de Chile, como lo hacen todos los países del mundo, de defender los derechos de sus ciudadanos y que no pueden seguir siendo ocupados de esta manera por un Estado invasor. Este es un territorio que no les pertenece, que no les ha sido asignado y que ocupan arbitrariamente…quiero aclarar ante la opinión pública que no estamos hablando de propiedades de ciudadanos palestinos dentro de Israel, las fronteras de los estados fueron fijadas claramente por Naciones Unidas en 1968. Lo que está ocurriendo aquí es que son terrenos que ocupa ilegalmente en Estado de Israel, los territorios ocupados a través de los asentamientos, que por cierto ya lo hemos condenado numerosas veces y estamos acudiendo a la Corte Penal Internacional”, dijo el presidente de la comisión José Miguel Insulza.

La comisión concluyó acordando en forma unánime oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la corte penal internacional, además de solicitar información a la embajada de Israel en chile y las representaciones de nuestro país en Tel Aviv y Palestina.