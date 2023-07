PP gana las elecciones, pero el PSOE resiste el embate y gobernabilidad de España queda en el aire

De un “hay que esperar a los resultados” escuchados en los pasillos de la sede del Partido Popular Obrero Español (PSOE), relató la Cadena Ser, se pasó a: “Hay margen para gobernar”. Más tarde, mientras las horas pasaban y los porcentajes de recuento de votos subían, una palabra que en la mañana se repetía en el oficialismo y la oposición, la “prudencia”, empezaba a transformarse en caras largas en el Partido Popular (PP), y celebraciones entre los socialistas, pese a haber perdido en cuanto a votos. Habían sobrevivido al embate opositor y mantuvieron abiertas las posibilidades de negociar la presidencia de España.

En términos concretos y con cerca del 96% de los votos escrutados, los populares ganaron las elecciones en cuanto a voto popular. Con más de 7.700.000 y un 32,8%, el PP se impuso frente a los 7.400.000 y el 31,8% del PSOE. Pero poco de eso importa, porque la oposición de Alberto Núñez Feijóo no logró llegar al número mágico de los 176 escaños en el sistema parlamentario que rige a la nación ibérica, ni siquiera con el apoyo de la derecha ultranacionalista de Vox.

Y eso bastó para desatar las celebraciones en las huestes socialistas. Con la llegada al comando de Pedro Sánchez, el actual jefe de Gobierno de España, de un momento a otro las calles se llenaron de banderas rojas y gritos eufóricos. Días atrás, la moral en el PSOE y sus seguidores andaba por el suelo, considerando que ninguna encuesta y pocos analistas creían que la izquierda lograra remontar una victoria que por semanas las primeras entregaban a la derecha. Sánchez se “había salvado del matadero”, incluso dijo a Cadena Ser un ministro, reflejando la sensación de victoria en un panorama oscuro en la previa.

Un trabajador electoral cuenta papeletas en un colegio electoral durante las elecciones generales anticipadas, en Ronda, España. Foto: REUTERS.

Con el 96% escrutado, el PP se hizo con 136 escaños, a 14 de los 150 que Núñez Feijóo dijo esperar antes de las elecciones, y muy lejos de la idea de un gobierno solitario. Dicha idea surgió por las críticas del oficialismo a su posible pacto con Vox y la extrema derecha, que tuvo un bajo rendimiento y se quedó solo con 33, lejos de los 52 de 2019. En total, por ende, lograron 169 escaños, a seis de la mayoría absoluta que les hubiera entregado acceso a La Moncloa.

El PSOE, en tanto, con 122 cupos parlamentarios, logró frenar lo que a todas luces prometía ser una estampida azul y, de paso, le da la razón a su líder, Pedro Sánchez, en la osada jugada del adelanto de elecciones luego de la debacle de mayo. Sumar, por otro lado, se quedó con 31 votos, lo que tampoco da para los 176 asientos. Sin embargo, la posibilidad de una suerte de coalición “Frankenstein” que incluya a ERC, Junts y EH Bildu podría resultar en la cifra mágica.

En ese escenario, y con Alberto Núñez Feijóo enojado, anunció que reivindicará su derecho a formar gobierno al haber logrado el primer lugar (y un aumento de 47 asientos frente a la elección general pasada) y pedirá al resto de los partidos que permitan la investidura del candidato más votado, pese a que el sistema español funciona bajo el modelo de escaños.

El candidato del Partido Popular, Núñez Feijóo, en el único debate que lo enfrentó en vivo a Sánchez. Foto: AP.

“No hay modelo que no pase o por Feijóo o por el sí expreso de Bildu. Reivindicamos para Feijóo el mismo compromiso que Feijóo tuvo, por ejemplo, en Vitoria. El objetivo, restar capacidad de decisión a la izquierda abertzale. No entenderíamos una decisión que no fuera en esa dirección, y recordamos que nunca este país hizo presidente a quien había perdido las elecciones”, dijo una fuente del PP a El País.

Durante la primera mitad del recuento de votos, el PSOE se mantuvo a la cabeza en todo momento, para luego ser empatado y superado por dos o tres votos por el PP. Esa relación se mantuvo hasta el 75% de la revisión, lo que generó caras largas en las derechas y el comentario entre analista de un posible bloqueo e incluso una repetición de las elecciones.