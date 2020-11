Congreso: Presencia femenina supera récords en EE.UU.

El pasado 3 de noviembre y los días de conteo que siguieron -y que continúan en algunos estados- no solo han marcado la política estadounidense con la elección de la primera mujer, Kamala Harris, para la Vicepresidencia del país, sino que también al Capitolio, que ha superado récords de presencia femenina para la próxima Legislatura.

Las mujeres lograron aumentar su participación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, según las cifras que expone el Center of American Women and Politics (CAWP) de la Rutgers University. Hasta ahora son 135 las mujeres tanto demócratas como republicanas las que pasarán a formar parte del nuevo Congreso que se inaugurará el 21 de enero del próximo año, es decir, el 25,2% de la conformación total de 535 escaños en ambas Cámaras. Una representación menor en comparación con la masculina, pero que sigue una tendencia de aumento constante con cada nueva elección. Pese a que aún se siguen contando papeletas, la cifra ya es mayor que la reportada en la última renovación del Congreso tras las legislativas de 2018, con 127 mujeres.

Récord republicano

La novedad de este año fue para el Partido Republicano, que logró aumentar en gran medida su escaso número de congresistas femeninas, superando el anterior récord de 30 mujeres en 2006. Así, el partido de Trump cumplió su promesa de reducir su enorme brecha de género en el Congreso, con 32 mujeres para 2021, 10 más que las 22 que había hasta el día de las elecciones.

Una de ellas fue Yvette Herrell, quien ganó el escaño de la Cámara de Representantes del Segundo Distrito en Nuevo México, convirtiéndose en la primera mujer republicana nativa americana en ser elegida para el Congreso. La republicana María Elvira Salazar, periodista y conductora de televisión de origen cubano, es otra de las mujeres que llega por primera vez al Legislativo. En 2018, para los comicios de medio mandato, solo una mujer republicana fue electa para la Cámara de Representantes.

Otro motivo de celebración para el Partido Republicano es que Cynthia Lummis se convertirá en la primera senadora por Wyoming y es la única nueva cara femenina hasta el momento en el Senado. Por ahora son 17 los estados que nunca han elegido a una mujer para la Cámara Alta.

“El número más alto de mujeres republicanas no titulares que alguna vez haya ganado en un solo ciclo electoral para la Cámara (Baja) no es nada despreciable”, señaló a The New York Times Kelly Dittmar, directora de investigación del CAWP. “Pero están compensando en gran medida las pérdidas que habían experimentado, particularmente en el ciclo de 2018. Necesitamos al menos este nivel de ganancias en cada ciclo electoral si realmente queremos verlas acercarse a la paridad dentro de su partido”, agregó.

Por el lado del Partido Demócrata, 103 mujeres formarán parte del nuevo 117º Congreso. Sin embargo, esa cifra aún no supera el récord de 106 legisladoras tras los comicios de 2018.

Pero hay algunas novedades para este sector. Por primera vez, los votantes de Missouri eligieron a una mujer negra, Cori Bush, para la Cámara de Representantes, mientras que el estado de Washington escogió a una mujer coreana-estadounidense como representante. En tanto, la delegación de tres miembros de Nuevo México en la Cámara estará compuesta en su totalidad por mujeres de color (dos demócratas y una republicana).

Otra de las grandes noticias fue la elección de la demócrata Sarah McBride, en representación del estado de Delaware, quien se convirtió en la primera senadora transgénero en la historia de EE.UU. Además, el “escuadrón” demócrata consiguió su reelección: Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) y Rashida Tlaib (Michigan).

La cifra total de mujeres que se postularon al Congreso también fue récord este año. Según datos del CAWP, 298 mujeres fueron nominadas para postularse para un escaño en la Cámara de Representantes, en comparación con el récord de 234 establecido hace dos años. Para el Senado, se postularon 60 mujeres, un récord también, aunque solo 20 aseguraron nominaciones, tres menos que el récord anterior establecido en 2018.