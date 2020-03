CPI inicia investigación contra EE.UU. por presuntos crímenes de guerra en Afganistán

La Corte Penal Internacional (CPI) decidió iniciar una investigación judicial contra Estados Unidos, los talibanes y el gobierno de Afganistán por presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas de dichos países entre 2003 y 2014.

Así lo decidió la Corte de Apelaciones del tribunal ubicado en La Haya luego de que la indagatoria no haya sido autorizada en 2019 por los jueces integrantes de dicho tribunal. Sin embargo, este jueves se autorizó al fiscal, Fatou Bensouda, a iniciar el proceso. El persecutor había solicitado que visto bueno de la CPI desde 2017 sin éxito.

La respuesta de Washington no se hizo esperar y el Secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que la indagatoria “es una acción realmente impresionante por parte de una institución política irresponsable que se hace pasar por un cuerpo legal”. Cabe recordar, que Estados Unidos no es parte de la CPI, y no lo considera un organismo válido.

Pompeo además recordó que el inicio de la indagatoria se da a días de la firma del acuerdo de paz con los talibanes no que significa “la mayor oportunidad de paz en la generación” para los habitantes de Afganistán.

“Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a nuestros ciudadanos de esta renegada y supuesta corte”, añadió.

De acuerdo al secretario de Estado que este organismo que ha convertido en un “vehículo para las venganzas políticas".