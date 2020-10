¿Cuándo se sabrán los resultados de las elecciones de EEUU?

Los funcionarios electorales dicen que el país debería estar preparado para no saber quién ganó la Casa Blanca el día de las elecciones y citan como argumento un alza de los votos por correo, que algunos estados necesitarán tiempo extra para contar.

Incluso este año, durante las primarias, varios estados necesitaban tiempo adicional para contar los votos, lo que causó retrasos de una semana o más antes de que se divulgaran los resultados en algunas contiendas como en Nueva York y Kentucky.

En muchos casos, los largos períodos de conteo fueron atribuidos a un aumento en los votos por correo debido a la pandemia del coronavirus, una tendencia que se espera que continúe en noviembre. Los funcionarios electorales han destacado que la precisión es más importante que la rapidez.

A continuación algunas preguntas y respuestas sobre los potenciales retrasos en los resultados.

Simpatizantes de Trump y Biden apoyando a sus candidatos. Ronald W. Erdrich/The Abilene Reporter-News via AP)

¿Sabremos quién ganó la noche del martes?

Hay una buena posibilidad de que no sepamos el ganador en la noche de las elecciones, dijeron los funcionarios electorales. Eso significaría un gran cambio para los estadounidenses. “Tenemos que prepararnos para la gran probabilidad de que una elección diferente a cualquier otra que hayamos tenido pueda tomar un poco más de tiempo para contar de manera precisa con integridad”, dijo David Becker, director ejecutivo y fundador del Centro no partidista para la Innovación e Investigación Electoral, un grupo en Washington que trabaja para mejorar la administración electoral. “Dedicar más tiempo a informar los resultados no es una indicación de un problema”, agrega.

Una gran razón es que se espera que un número sin precedentes de estadounidenses vote por correo debido a la preocupación por el coronavirus, y puede llevar más tiempo contar las boletas por correo que cuando el voto se hace personalmente. Además, dependiendo de la ley, algunos estados contarán las boletas que se entreguen después de la elección si tienen estampillas de la fecha límite.

Incluso en un año normal, las autoridades electorales consideran que no son oficiales los resultados anunciados la noche de las elecciones. Los estados generalmente llevan a cabo un proceso de certificación para verificar el recuento final, lo que puede demorar semanas. Eso es potencialmente más significativo en una carrera reñida.

Si los resultados se retrasan, no sería la primera vez en la memoria reciente que el ganador presidencial no esté claro en la noche de las elecciones. En 2000, una disputa de recuento en Florida tardó más de un mes en resolverse.

¿Por qué podría llevar más tiempo contar los votos?

El recuento de las papeletas de voto por correo puede llevar más tiempo que los votos en persona por varias razones, como el tiempo que lleva abrir los sobres de devolución o verificar las firmas, según lo que exija la ley estatal.

Algunas oficinas electorales locales probablemente no tendrán suficiente personal adicional o tecnología sofisticada para acelerar el proceso. Muchos funcionarios estatales y locales están luchando por prepararse, aunque enfrentan limitaciones de tiempo y presupuesto.

Dependiendo de las leyes, algunos estados aceptarán boletas siempre que tengan estampillas del día de las elecciones, incluso si las oficinas electorales las reciben unos días después. Es probable que esto demore el conteo y la publicación de resultados.

Algunos estados han visto batallas legales sobre si los plazos deben extenderse para tener en cuenta la gran cantidad de boletas por correo durante la pandemia, incluidos Pennsylvania y Carolina del Norte, que son estados disputados.

Las primarias del 23 de junio en Nueva York ofrecieron una vista previa de los desafíos logísticos que podrían afectar el conteo en noviembre. En dos contiendas parlamentarias, después de un laborioso recuento y una lucha legal, se necesitaron seis semanas para declarar a los ganadores.

¿Los desafíos de contar tantas papeletas enviadas por correo afectan a algunos estados más que a otros?

Algunos estados han tardado en informar de los resultados. Un ejemplo es California, donde votar por correo era cada vez más popular incluso antes de la pandemia. En 2018, pasó una semana y media antes de que Associated Press declarara al ganador de una carrera clave para la Cámara en el condado de Orange, donde cuatro escaños del Congreso pasaron a los demócratas. Las leyes de algunos estados impiden que los funcionarios comiencen a contar o procesar las boletas por correo antes del día de las elecciones.