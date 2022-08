Cuñada de Presidente Castillo se entrega a fiscalía de Perú tras acusación por presunto lavado de activos

La cuñada del presidente peruano Pedro Castillo se entregó este miércoles a las autoridades luego de que la víspera la policía y los fiscales la buscaran sin éxito en el palacio presidencial para cumplir una detención por 10 días por presunto lavado de activos.

José Dionisio, abogado de Yenifer Paredes -cuñada de 26 años del mandatario y quien fue criada desde niña como hija por la pareja presidencial- dijo a la radio local RPP que su defendida ingresó a la sede central de la fiscalía en Lima para cumplir con la decisión judicial. No dio detalles sobre dónde pernoctó ni dónde estaba durante la intervención policial de la víspera.

La entrega de Paredes ocurrió después de que Benji Espinoza, el principal abogado del equipo defensor del presidente y de su esposa Lilia Paredes, renunció sin precisar los motivos.

Espinoza, abogado del Presidente Pedro Castillo, negó que haya existido un encubrimiento del gobierno a Paredes, luego que la policía no logró ubicarla en la sede presidencial. Al respecto manifestó que “el no encontrar a Yenifer Paredes acá demuestra que ella no vive en Palacio. Es realmente sorprendente que, pese a que ha dicho en el Congreso y en la Fiscalía que tiene su domicilio en Cajamarca, la busquen en Palacio. No solo no estaba Yenifer, sino que no se encontró ninguna prenda de ella”.

Un video de la televisora local N mostró a Yenifer Paredes ingresando a la sede de la fiscalía. Siguen en la clandestinidad otros dos miembros del círculo presidencial, un sobrino y el exministro de Transportes, Juan Silva.