Denuncian muerte de fotoperiodista estadounidense en ataque ruso contra Irpin

Hace 3 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Foto: Felipe Dana / AP.

Si bien en un principio se habría indicado que el fotoperiodista, Brent Renaud, trabajaba en The New York Times, luego el medio comunicó que efectivamente habría trabajado con ellos en un pasado, pero que en la actualidad no formaba parte de su cobertura en Ucrania.