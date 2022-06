Desde editores de prensa a Pelé: crece presión sobre Brasil para localizar a periodista y activista desaparecidos en el Amazonas

El domingo por la mañana fue la última vez que fueron vistos en Brasil el periodista británico Dom Phillips y el experto local en comunidades indígenas Bruno Araújo Pereira, en un sector remoto de la selva tropical amazónica cercano a la frontera con Perú, en la comunidad de São Rafael. Tras la lenta reacción de las autoridades -que incluyó el despliegue una docena de personas–, celebridades e instituciones periodísticas pidieron que aumenten los esfuerzos para encontrarlos.

Las alarmas se encendieron cuando líderes indígenas locales informaron de su desaparición durante el lunes, luego de que no retornaran de un viaje que debió durar no más de tres horas. Según un comunicado de la Coordinadora de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari, ambos fueron vistos bajando por el río Itaquaí la mañana del domingo. Al no retornar, enviaron un grupo de búsqueda propio hacia el lugar, pero no pudieron hallarlos.

Phillips, quien reside desde hace más de 15 años en el país, ha informado sobre la realidad brasileña en medios como The Guardian, The Washington Post, The New York Times y Financial Times. Actualmente trabajaba en un libro sobre medioambiente patrocinado por la Fundación Alicia Patterson, la que provee apoyos a investigaciones periodísticas.

El periodista británico desaparecido, Dom Phillips, en diciembre de 2009. Foto: Reuters

Araújo Pereira es un experto en asuntos indígenas brasileños que había sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones, reportó The Guardian, debido a su labor de proteger a grupos indígenas de narcotraficantes, taladores de madera y mineros ilegales. La región destaca por su abundancia en recursos codiciados. Según grupos de derechos indígenas, Araújo Pereira y Phillips recibieron amenazas la semana pasada.

Hasta el momento, hay solo una persona detenida, pero, según lo que explicó el jefe de policía del estado de Amazonas, Carlos Alberto Mansur, no se ha podido vincular con la desaparición del periodista y el antropólogo. “Todavía no tenemos una indicación sólida de que se haya cometido un delito”, dijo la autoridad. Sin embargo, según lo informado por The Guardian, ambos habrían sido amenazados por un grupo armado previo a su viaje.

Llamado desesperado

Recién iniciaba la mañana del jueves en Reino Unido cuando un grupo de personas se congregó a las 8 am en las afueras de la embajada de Brasil, a pasos del río Támesis y metros del Palacio de Buckingham. Carteles rojos y negros con la foto de Phillips y de Araújo Pereira se veían entre quienes exigían respuesta a la demora en el inicio de los trabajos de búsqueda. “¿Dónde está Dom Phillips? ¿Dónde está Bruno Araújo Pereira?”, preguntaban con rosas rojas en las manos.

Manifestantes en las afueras de la embajada de Brasil en Londres, pidiendo mayores recursos en la búsqueda de los desaparecidos. Foto: Reuters

Mientras más días pasan, más celebridades y autoridades se suman a la petición por un rápido actuar de parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Pelé, una de las máximas estrellas de la historia del fútbol, escribió palabras de apoyo en Twitter tras replicar un video de la esposa de Phillips pidiendo ayuda.

“La lucha por la preservación de la selva amazónica y por la protección de los pueblos indígenas nos pertenece a todos. Me conmueve la desaparición de Dom Phillips y Bruno Pereira, que dedican su vida a esto. Me uno a las muchas voces que hacen el llamado a intensificar la búsqueda”, escribió el tres veces campeón del mundo.

Colegas brasileños del astro también se plegaron a la petición, como lo fue el caso de Richarlison, delantero de la selección brasileña, el exfutbolista Walter Casagrande y el club local Corinthians. “Son amigos de nuestros indígenas y no podemos quedarnos callados”, afirmó Casagrande. “Es responsabilidad del gobierno intensificar la búsqueda… Este es un caso muy grave”, dijo, según The Guardian.

La líder indígena brasileña recientemente electa en la lista de las personas más influyentes del mundo por la revista Time, Sonia Guajajara, aprovechó su viaje a Nueva York para discutir el tema con John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, quien se comprometió a investigar el caso.

Por su parte, editores y periodistas de algunos de los medios más importantes del mundo enviaron una carta dirigida al Presidente brasileño, Jair Bolsonaro; al ministro de Defensa y al ministro de Relaciones Exteriores con la solicitud de que la búsqueda se “intensifique con urgencia y brinden todos los recursos necesarios” para llevarla a cabo.

Fueron más de 20 organizaciones las que se sumaron a la carta publicada este jueves, donde destacan medios como The New York Times, The Wall Street Journal, Folha de S. Paulo, National Public Radio, Bloomberg News, The Associated Press y Pulitzer Center, entre algunos de ellos.

“Escribimos para expresar nuestra extrema preocupación por la seguridad y el paradero de nuestro colega y amigo Dom Phillips y Bruno Araújo Pereira, con quien viajaba Dom, quien es un periodista respetado a nivel mundial, con un profundo amor por Brasil y su gente”, dijeron editores y colegas de Phillips.

Reacción de las autoridades

Las primeras informaciones emanadas desde las autoridades locales fueron confusas. Oficiales de la policía federal de Manaos informaron el lunes que sabían de la desaparición y que estaban trabajando en el caso. Mientras, la Marina brasileña afirmó que enviaría un helicóptero y dos botes a la última ubicación conocida de la pareja, pero, minutos más tarde, un emisario del Comando Militar del Amazonas declaró que habían sido informados, pero que aún estaban a la espera de órdenes oficiales.

“Estamos a la espera de que uno de los ministerios pertinentes tome medidas... Si nos indican que vayamos, estamos listos para llevar a cabo esta misión humanitaria de búsqueda y rescate en la región del Valle del Javari”, reportó The Guardian.

La Policía Federal a su llegada este miércoles por la noche a Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas, como parte de los refuerzos para la búsqueda de los desaparecidos. Foto: AP

El enojo se amplificó con las declaraciones de Bolsonaro durante el lunes, las que el propio medio británico calificó en su editorial como “desafortunadas”, pues “pareció culpar a los hombres”. “Dos personas en un solo bote, en ese tipo de región, absolutamente salvaje, es una aventura que no es recomendable para nadie. Puede pasar cualquier cosa. Pudo haber sido un accidente. Podrían haber sido ejecutados”, dijo el mandatario.

“El contexto tampoco es simplemente que la deforestación en la Amazonía ha alcanzado un nivel récord bajo Bolsonaro, quien ha debilitado las protecciones ambientales y los derechos territoriales de los indígenas desde que asumió el cargo en 2019, sino también que ha pisoteado los derechos humanos y burlado el Estado de Derecho”, criticó The Guardian. “Ya se ha perdido demasiado tiempo. No se debe desperdiciar más”, cerró su editorial.

La presión parece haber hecho efecto, pues durante el miércoles el gobierno brasileño anunció la incorporación de 250 personas, tres drones, dos aviones y más de 15 embarcaciones para reforzar la búsqueda. Aún no hay rastros del experto en comunidades indígenas Bruno Araújo Pereira ni del periodista Dom Phillips, pero Sian Phillips, la hermana de este último, dijo a The Guardian que aún cree que estarán bien. “Todos todavía tenemos esperanza. Tenemos esperanza”.