Dinamarca y Eslovaquia: dos países con progresos en la batalla contra el Covid-19

Las tempranas medidas para afrontar la propagación de coronavirus ya están haciendo efecto en algunos países que muestran leves mejoras en los casos de contagios. Esta es la situación de dos países: Dinamarca y Eslovaquia, que pronto podrían ver un retorno a la “normalidad” en la vida de sus habitantes.

Actualmente, Dinamarca tiene 2.860 contagiados por coronavirus y 90 fallecidos. Su primer caso fue detectado el 26 de febrero, y cuando aún el número de contagiados era leve, el 11 de marzo, el gobierno anunció el cierre de los colegios, de negocios privados no esenciales y gran parte del sector público.

“Si nosotros, los daneses, durante las próximas dos semanas, más allá de Pascua, seguimos unidos, con distancia, y si los números permanecen estables y razonables, entonces el gobierno comenzará una apertura gradual, tranquila y controlada de nuestra sociedad nuevamente”, afirmó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el lunes.

La premier de este país nórdico no dio detalles concretos sobre cómo se reabriría el país, pero dijo que probablemente tendría que ser de forma gradual y escalonada. Así, por ejemplo, se podrían establecer diferentes horarios educacionales para que el transporte público no se vea atestado de gente en horarios peak. Además, subrayó que la frontera danesa aún no se abrirá.

Las medidas tomadas en Dinamarca no solo limitaron la propagación de Covid-19, sino que también casi se erradicó la influenza. El gobierno optó por un ambicioso plan para proteger a los trabajadores, pagando el 75% de los salarios de los empleados que, de otra forma, habrían sido despedidos.

En Eslovaquia, las cosas parecen ir por un sendero similar al del país nórdico. A la fecha, este país de Europa del Este registra 363 pacientes infectados y un fallecido, desde que se detectó el primer caso el 5 de marzo. Frente a estas cifras, Eslovaquia es considerado como una de las naciones que ha demostrado leves progresos en esta batalla.

El director del Instituto de Política de Salud, Martin Smatana, y el primer ministro, Igor Matovic, informaron ayer que las medidas adoptadas para detener la propagación del virus parecen ser efectivas, y que si Eslovaquia continúa con esta tendencia, podría clasificar entre los cinco países que mejor manejaron la pandemia de coronavirus.

Según destacó el medio nacional The Slovak Spectator, este progreso se debe principalmente al hecho de que Eslovaquia tomó medidas estrictas desde el principio, y que los habitantes de este país son disciplinados al adherirse a las medidas. Eso sí, los expertos advierten que aún es demasiado temprano para celebrar y que el país debe continuar con medidas restrictivas por al menos otros 14 días.

Tan solo cuatro días después de la confirmación del primer caso, se decretó la prohibición de eventos. Al séptimo día se cerraron las fronteras del país, así como los bares y pubs. Al décimo día Eslovaquia cerró los colegios. Como comparación, República Checa cerró sus fronteras más de dos semanas después del primer contagio. Según expertos, Eslovaquia también podría haberse beneficiado en la escasa propagación de Covid-19 debido a que no es tan atractivo para los turistas como Austria y República Checa.b